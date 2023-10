MARTÍN BUSCA SU REVANCHA EN MOTOGP

Jorge Martín demostró que no se entrega fácil y que la caída que sufrió en la prueba anterior quedó en el olvido, porque en el circuito de Phillip Island, en Australia, logró la pole para una nueva fecha del Mundial de MotoGP, donde buscará una victoria o sumar mucho para poder recuperar el liderazgo del certamen que tuvo por muy poco tiempo en Indonesia, que en definitiva luego de su victoria quedó en poder del campeón Francesco Pecco Bagnaia.

Repitiendo su estrategia de salir a dar todo desde el comienzo de la clasificación, Martín no le dio ninguna posibilidad a sus principales rivales y edificó un gran trabajo que le permitió quedarse con la pole, con récord del circuito como para no dejar dudas acerca de su superioridad, por lo que se ilusiona con ser protagonista de una prueba que puede ser muy importante en su objetivo de conseguir el título, una misión difícil por lo que representa el campeón Pecco Bagnaia.

Fue la tercera pole que consiguió Martín, quien después de cerrar su vuelta en 1m 27s 24/100 aventajó en la clasificación a Brad Binder por 41/100. Quedó tercero se ubicó Bagnaia, a 46/100, ambos a una diferencia muy importante con el dueño de la clasificación, por lo que deberán tener que avanzar mucho si quieren ser protagonista de la prueba, aunque la exigencia en el circuito de Phillip Island puede pasar cualquier cosa y hasta agregarse otros candidatos a la victoria.

Aleix Espargaró quedó en el cuarto lugar, aunque sin poder en la clasificación pelear por la pole, después de superar a Johann Zarco y a Fabio Di Giannantonio, otra vez en un interesante nivel como sucedió en la prueba anterior en Indonesia. Completaron los diez más destacados el múltiple campeón Marc Márquez, quien se ilusiona con ser protagonista en la parte decisiva del Mundial, Jack Miller, Maverick Viñales y Marco Bezzecchi, tercero en el certamen.

Completaron los doce más destacados Pol Espargaró y Enea Bastianini. De los que no pudieron avanzar a la parte decisiva estuvieron Alex Márquez, quien sigue recuperándose de una lesión; Joan Mir, y Fabio Quartararo, un ex campeón que estuvo desconocido y muy enojado con el rendimiento de su moto, que no puede hacer funcionar como necesita para poder ser protagonista en un certamen que está dominado por las Ducati, con cuatro de sus usuarios entre los seis más rápidos de la clasificación.