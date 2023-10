MARCELO ROMÁN: “LA INTENDENTE HA SIDO BASTANTE RETICENTE EN CUANTO A LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN”

Faltan pocas semanas para la transición de autoridades en la Municipalidad de Allen y hay cruces en cuanto a la provisión de información entre equipos técnicos.

Ante algunos rumores que circularon sobre la conformación de su futuro gabinete, en La Carretera, el intendente electo, Marcelo Román, explicó que todavía no va a anunciar a su equipo. Afirmó que “por ahora sólo trabajo con personas predispuestas ad honorem. No son los funcionarios que van a estar trabajando conmigo. Esos me los reservo para ese día. Son todos con amplia experiencia en los distintos rubros”.

En cuanto a la transición, la intendenta había expresado en La Carretera que había intentado reunirse con Román, pero que no había sido posible y que no veía interés en el intendente electo, de hacer una transición ordenada y con tiempo. En ese sentido, Román dio su versión, y contó que “tuvimos 3 reuniones con la intendente, pero ha sido bastante reticente en cuanto a la provisión de información. Le habíamos solicitado si los funcionarios nuestros podrían incursionar en cada una de las áreas y ella me dijo que no, que cualquier información la canalizara con ella. No me parece la forma, porque necesitamos que los especialistas tengan la información”.

Igualmente, Román intentó llevar tranquilidad a la comunidad de Allen, aclarando que “la intención es transmitirle a nuestros vecinos cuáles son las condiciones y llevar tranquilidad. Tenemos paritarias, Fiesta de la Pera. Vamos a tratar de que la Fiesta de la Pera no se extinga. Este año se gastaron cerca de 80 millones de pesos. Tenemos fé y esperanza de que el equipo técnico va a poner todo para que la fiesta de la pera se lleve a cabo en la ciudad”.

Río Negro, 27 de octubre 2023