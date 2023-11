LILIANA MARTÍN FUE TAJANTE ANTE LAS ACUSACIONES DE ROMÁN Y DEJÓ EN EVIDENCIA FALTA DE ORGANIZACIÓN PARA LA FIESTA DE LA PERA 2024

La actual intendente de Allen, Liliana Martín habló con AM740 La Carretera y respondió a las acusaciones realizadas por su sucesor, Marcelo Román, quien asumirá el cargo el 10 de diciembre. Martín declaró que “yo a Román lo convoqué varias veces para que trabajemos en el presupuesto juntos y él tomó la decisión de que no sea así. Por eso haremos un presupuesto general”.

Además, la intendente Martín reveló que “yo le ofrecí a Marcelo Román trabajar juntos para la Fiesta de la Pera. Me comprometí a gestionar artistas si él prefería, pero ante la falta de respuesta y compromiso con la misma, no se avanzó en nada”. Román, al parecer, tenía planes diferentes para el evento. “Según lo que me dejó entender Román de las pocas charlas que tuvimos, lo poco que tiene en claro es que la Fiesta traería cambios, entre ellos que no se haría en el predio del sindicato de camioneros”.

Frente a las acusaciones de falta de transparencia, Martín aclaró que “es mentira que yo no le di información a Marcelo Román. Toda la información llega al concejo deliberante, que es justo donde él se encuentra. Yo nunca oculté la información porque siempre se publicó todo en el boletín y lo que no se publicó puede pedirse desde el concejo y se brinda sin problemas”.

En cuanto al Masterplan de soluciones habitacionales, la intendente destacó que “es un plan sustentable, y Román cuenta con toda la información y documentación en el Concejo Deliberante. Tuvimos 8 reuniones, pero Román no asistió a ninguna. Además, mostramos todos los números que demuestran que es sostenible. Con las proyecciones de buenas organizaciones, esto debe continuar sin problemas”.

Allen, 31 de octubre de 2023