DESDE EL MERENDERO DONDE TRABAJABA MARISA EN ALLEN ACUSAN NEGLIGENCIA JUDICIAL

El barrio Malvinas de Allen es un asentamiento que tiene en su interior merenderos que funcionan para palear la compleja realidad familiar que se vive entre los más humildes. En uno de ellos, denominado Huellitas, trabajaba la víctima de femicidio Marisa Galdame. Elena, una de las coordinadoras del merendero, contó sus razones para creer que la principal responsabilidad está en la negligencia del poder judicial en Río Negro.

En una entrevista con AM740 contó que “Marisa fue víctima de violencia de género en reiteradas oportunidades e hizo las denuncias pertinentes. Incluso tenía a su favor una ley 3040. A pesar de denuncias y pruebas, poco se hizo para protegerla”.

Elena destacó la dedicación de Marisa a su trabajo en el merendero, pero también su vulnerabilidad oculta. Explicó que “lo que más duele es que había denuncias y pruebas de violencia, pero poco se pudo hacer desde el poder judicial”, lamentó. Actualmente, los hijos de Marisa están bajo el cuidado de su abuela materna, esperando la asistencia de la SENAF.

El foco de la indignación se dirige hacia el poder judicial de Río Negro, ya que desde el barrio Malvinas en Allen creen que se abandona a las víctimas de violencia. Elena enfatizó que “hoy el mensaje es que no se callen. Que no se queden en una situación de violencia. Que no se queden con las personas que las vienen maltratando”. También señaló que, lamentablemente, Marisa era reservada y no compartía mucho sobre su vida personal, pero ahora saben que las denuncias y el peligro eran reales.

Cerró diciendo que “es muy indignante lo que pasó. La justicia es lo peor en esta situación. Los niños van a recibir asistencia de SENAF, por suerte, pero todo esto no funciona como debería”. Además, adelantó que están considerando continuar exigiendo justicia en nombre de Marisa y de todas las víctimas de violencia de género en su comunidad.

El autor del femicidio, identificado como Pedro Acuña, se encuentra internado después de intentar quitarse la vida tras el asesinato de Marisa.

Allen, 2 de noviembre de 2023