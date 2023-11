¿QUIÉN ORDENA MEDIDAS PARA DEFENDER A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN ALLEN?

La oficial Belén Pereyra, referente de la comisaría de la familia en Allen, explicó en AM740 que en Allen el encargado de tomar decisiones sobre las situaciones de violencia de género y familia es el juez subrogante de Paz. Esto significa que la ciudad no solo no tiene un juez de familia, si no que la persona a cargo de tomar decisiones en primera instancia y recibir las denuncias es un “Suplente provisorio”. Esto salió a la luz luego de el femicidio de Marisa Galdame, un caso que ha sacudido la ciudad en los últimos días.

La ley 3040, que ha generado preguntas sobre su aplicación y efectividad, cobró protagonismo tras el trágico femicidio de una víctima que previamente había solicitado una “3040”. ¿Cómo funciona realmente esta ley? ¿Quién decide su aplicación y levantamiento? ¿Se brinda un seguimiento adecuado a las víctimas?

La oficial Pereyra explicó que “la ley 3040 es el marco legal utilizado para proteger a las víctimas. Esta ley cuanta con distintos instrumentos como por ejemplo la perimetral. Existen otras medidas que se aplican de acuerdo al código procesal de familia. En Allen, la decisión sobre qué medidas tomar recae en el juzgado de paz, ya que la ciudad carece de un juzgado de familia. Posteriormente, la unidad de familia de Roca entra en acción para garantizar la seguridad de las víctimas en el caso de que se requiera”.

Sin embargo, la oficial resaltó que, en última instancia, la aplicación de estas medidas depende de la voluntad de las personas involucradas. A menudo, las denuncias se presentan, pero no se siguen adelante, ya que el proceso puede ser largo y requiere la cooperación de las víctimas. Cuando se busca dar de baja una medida de protección, se solicita dejarla sin efecto con un abogado, lo cual está sujeto a la decisión del juez. Cada caso se evalúa individualmente, y el juez puede requerir informes adicionales o pericias psicológicas antes de tomar una decisión.

La situación en Allen pone de manifiesto que se requiere mayor articulación y más efectividad en las actuaciones. Los organismos que intervienen según explicó la entrevistada pertenecen a municipio, provincia y nación. Es decir que los organismo y el persona existe.

Allen, 3 de noviembre de 2023