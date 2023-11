EL RALLY REGIONAL DEFINE LA SEDE PARA EL CIERRE DEL CERTAMEN

El proyecto de volver después de mucho tiempo a San Antonio Oeste y Las Grutas con el Rally Regional era muy bueno, pero la falta de caminos obligó a realizar un cambio y en breve se espera la confirmación de la sede de la última fecha del tradicional certamen, por lo que todo parece indicar que la decisiva prueba programada para cumplirse entre el 24 y 26 de noviembre se realizará en el Alto Valle, donde se definirán los títulos tanto del Absoluto como de dos categorías.

Si bien se trabajó mucho en la busqueda de los caminos y recorrieron unos cuantos kilómetros sólo se pudo encontrar un tramo que cumplía con todos los requisitos que se necesitan para ser parte de una prueba tan importante como la del cierre del Rally Regional, por lo que se decidió buscar otro lugar para realizar la última fecha del clásico certamen, lo que se confirmaría en breve porque la intención es mantener la fecha original para evitar superposiciones con otras categorías.

Después de la visita que se realizó a San Antonio Oeste y a Las Grutas, la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) y la Federación Once, que tienen a su cargo la organización del certamen, confirmaron a través de un comunicado que a pesar de la buena predisposición del gobierno municipal se decidió no realizar esa prueba debido a que no se encontraron los caminos adecuados, por lo que se mantendrá la fecha pero que se trabaja para confirmar otra sede para el esperado cierre del Rally Regional.

Jorge Goyo Martínez, el presidente de la AVGR, en el programa Motores a Pleno, por La Carretera AM 740, confirmó la decisión que se tomó después de la visita que realizaron tanto a San Antonio Oeste como a Las Grutas y destacó que se trabaja en dos planes que tenían para poder confirmar en breve la sede de la prueba que cerrará esta nueva edición del Rally Regional, que tiene que definir los títulos del Absoluto y de dos categorías, como son los grupos N-2 y N-1.

En forma anticipada se definieron tres títulos, con la consagración de Marcos Craievich, en la Clase A-7; José L. Gómez, en la A-6, y Lucas Sede, en la A-1. En el cierre se decidirá el del Absoluto, que tiene a varios candidatos; el Grupo N-2, que será mano a mano entre el líder Mauro Debasa y su escolta Santiago Ibáñez, una de las revelaciones del Rally Regional, y el Grupo N-1, con Federico Fernández, quien tiene una buena diferencia a favor, y Darío Vázquez, por lo que habrá mucho en juego en el cierre del certamen.