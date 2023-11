CASO SILVIA CABAÑARES: CRITICARON AL FISCAL QUE INVESTIGA EL FEMICIDIO EN RÍO NEGRO

En los últimos días se publicaron detalles de pericias determinantes sobre la causa de violación que tuvo como víctima a Silvia Cabañares en Neuquén antes de ser asesinada. Esto pone el foco de la atención en esa primera causa investigada en Neuquén, pero también deja expuesta la falta de novedades del femicidio que investiga el Ministerio Público Fiscal de Río Negro ya que el cuerpo apareció en esa jurisdicción.

A casi dos meses del brutal asesinato, poco se sabe del hecho que culminó en la aparición del cuerpo sin vida en Balsa Las Perlas. La bronca de la familia quedó expresada por Patricia Jure, dirigente del partido obrero que asesoró y acompañó a la familia de la víctima, al aire de AM740. Expresó que “no nos podemos dar satisfechos por el avance en la primera causa sobre la aberrante violación, porque en la segunda causa, que es la de femicidio no hay nada. La relación entre una causa y la otra no existe si no hay pruebas ni instrucciones de ningún tipo”. Su descargo apuntó directamente al fiscal Martín Pezzetta de Río Negro.

Al aire dijo que se están planificando acciones de presión social para exigir avances. “En el Ministerio Público Fiscal de Río Negro están muy panchos. El doctor Pezzetta se tiene que mover. No investiga. Sigue dilatando todo, está trabajando para la impunidad”, denunció.

Patricia Jure, activista y vocera, expresó su preocupación y expuso la cruda realidad que rodea el caso: “todos empezamos a conocer la historia al revés. Conocimos primero el femicidio. Pero a ella anteriormente la ultrajaron. Ella denunció eso y se sometió a pericias y todo. Ella identificó a cinco personas y al tiempo mientras esperaba que le haga una cámara Gesell la mataron”. Jure también denunció la inacción de las autoridades, señalando la falta de allanamientos o detenciones relacionadas con el femicidio, y exigió un enfoque más activo por parte del Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

La activista concluyó con una firme denuncia de la impunidad que rodea al caso. “Estamos hablando de una banda que aterra al barrio. La policía sabe cuáles son sus acciones. Cometieron otros delitos, tienen impunidad. Estoy cansada de toda esta impunidad. Aquí están protegiendo a esta gente”, aseguró. Jure anunció la posibilidad de viajar a Viedma para abordar el problema directamente con el jefe de los fiscales, instando a una acción más enérgica por parte de las autoridades judiciales rionegrinas.

Neuquén, 10 de noviembre de 2023