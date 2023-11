URCERA NO SE ENTREGA Y SUEÑA CON OTRO TÍTULO EN EL TN

Todo se le complicó a José M. Urcera en el segundo entrenamiento debido a que se rompió el motor de su auto, tuvo que cambiarlo y cargar 30 kilos más de lastre, aunque a pesar de ser el más pesado de la categoría se las arregló para quedar quinto en la clasificación que esta tarde cumplió la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de Viedma, por lo que mañana largará adelante en la primera serie junto a Leonel Pernía, quien se quedó con la pole y estiró a cinco puntos con 54 en juego con el último campeón del TC, que a pesar del contratiempo sueña con lograr un nuevo título.

Urcera encaró la definición del apasionante certamen de la división principal del TN, una de las más importantes que tiene el automovilismo en Argentina, como uno de los principales candidatos a conseguir su tercer título, aunque las complicaciones aparecieron en el segundo entrenamiento debido a la rotura del impulsor de su auto, lo que motivó que lo reemplazara y cargara 30 kilos más de lastre que lo llevó a tener 70, siendo el más pesado de todos los protagonistas.

A pesar de semejante ventaja, más que nada en relación con los otros seis candidatos al título, Urcera se las arregló para realizar un gran trabajo en la clasificación que le permitió quedar quinto con el Ford Focus que alista el equipo de Iván Saturni, pero con la penalización que sufrira Joel Gassmann avanzará un lugar, por lo que mañana será protagonista de la primera de las tres series, en la que compartirá la fila de adelante con el Tanito Pernía, quien lidera el certamen y con los tres puntos de la pole estiró la diferencia a 5, aunque quedan 54 en juego.

No hay dudas que Pernía ratificó que es el gran candidato al título, pero es cierto que falta mucho y que tanto las series, que entregan 9 puntos al que gane cada uno, y 45 en la final, porque tendrá un cincuenta por ciento más por la que no se disputó en Buenos Aires, puede pasar cualquier cosa y, por eso, Urcera no baja los brazos y se ilusiona con estar adelante, aunque es cierto que le espera un gran desafío en el que tendrá que tratar de hacer diferencia con su manejo.

El Tanito Pernía, después de un notable trabajo y de lograr la pole en el único intento que realizó en medio de un viento que complicó bastante la actividad, fue escoltado por Facundo Chapur, quien no está entre los candidatos al título; Jerónimo Teti; Joel Gassmann, tendrá que penalizar varios lugares por una sanción en la prueba anterior por lo que tendrá que remarla; Urcera; Julián Santero; Matías Muñoz Marchesi; Leonel Larrauri; Gastón Iansa, y Fabián Yannantuoni.

Uno de los que no pudo estar entre los protagonistas ni en los entrenamientos ni en la clasificación fue Antonino García, quien después de estar ausente en la prueba anterior debido a que decidió cambiar de motorista en su auto, no pudo tener el papel protagónico que esperaba y necesitaba en el cierre del certamen, por lo que después de quedar 23 tendrá que redoblar esfuerzo para tratar de avanzar en su serie y tener posibilidades de conseguir un buen resultado en la final, en un circuito en el que está casi como local.

Mañana a las 12.40 se largará la primera serie, en la que estarán Pernía y Urcera, dos de los principales candidatos al título; a las 13.05 la segunda, que tendrá en la fila inicial a Chapur y Santero, y a las 13.30 la tercera, en la que estarán Teti, otro de los que tiene posibilidades, y Muñoz Marchesi. Para las 17 se programó la final, que entregará puntaje y medio, por lo que será decisiva en la definición que promete un gran espectáculo y mucha exigencia. En la Clase 2 ganaron Thiago Martínez, líder del certamen; Nicolás Bulich y Pablo Ortega. A las 15.40 se largará la prueba.