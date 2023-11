URCERA NO PUDO Y PERNÍA LOGRÓ EL TÍTULO EN EL TN EN VIEDMA

José M. Urcera no pudo cumplir con su objetivo de conseguir el título de la Clase 3 del Turismo Nacional, que esta tarde cerró su certamen en el autódromo de Viedma, pero no tendrá nada que reprocharse porque dejó todo manejando a lo campeón, aunque no alcanzó. El tercer lugar que consiguió en la final le sobró a Leonel Pernía para recuperar su reinado en la categoría, en el mismo circuito que logró el primero. La prueba quedó para Facundo Chapur y abandonó Antonino García, lejos de su protagonismo.

Urcera, quien encaró la última fecha del certamen como uno de los principales candidatos al título, se complicó en el segundo de los entrenamientos debido a que tuvo que reemplazar el motor de su auto, lo que fue determinante para que pudiera pelear de igual a igual tanto con Pernía como con otros pilotos que no tenían posibilidades de pelear por el título pero que estuvieron entre los destacados y fueron responsables de la definición del certamen de la categoría más federal del automovilismo en Argentina.

Lo que siguió en la definición del certamen es conocido, porque con 70 kilos de lastre estuvo condicionado en su misión de buscar el título, pero fue por todo. Quinto en la clasificación y segundo en su serie, le permitieron soñar con pelear en la final. En el momento decisivo, Urcera se mantuvo entre los cuatro de adelante con el pesado Ford Focus que alistó el equipo de Iván Saturni casi hasta el final de la prueba, incluso con la posibilidad de poder avanzar, aunque no pudo.

En el cierre, con un auto que se fue desgastando tanto por el lastre que cargó como por la exigencia, perdió algunos lugares, aunque eso sólo importó para las estadìsticas, porque si bien no consiguió el título demostró que es uno de los principales referentes de la categoría. Ganó Chapur, escoltado por Gastón Iansa y quedó tercero el Tanito Pernía, al que le sobró para conseguir su segundo título en la división principal del TN, otra vez en Viedma, y sumar otro al conseguido hace poco en el TC 2000.