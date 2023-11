JUAN MARTÍN: “NOSOTROS PERDIMOS LAS ELECCIONES, LO QUE HICIMOS FUE ACOMPAÑAR A LA LIBERTAD AVANZA”

Tras las elecciones de segunda vuelta que se desarrollaron el pasado domingo 19 de noviembre, La Libertad Avanza, partido que lidera Javier Milei y que obtuvo el triunfo, empieza a delinear acciones y a conformar estructura para gobernar durante los próximos cuatro años. En el resultado de las elecciones, fue determinante el apoyo que los libetarios recibieron por parte del PRO, con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza.

En Río Negro, el legislador Juan Martín ocupa un rol significativo en el esquema del PRO. En diálogo con La Carretera, analizó el resultado, y expresó que “la legitimidad que obtuvo el presidente electo, desde la vuelta de la democracia, ha sido la más grande muestra de apoyo popular, de respaldo a la gestión de Javier Milei y Victoria Villaruel, así que terminamos un año cargado de expectativas”.

En relación a la nueva configuración de los espacios políticos, Martín consideró que “se va a producir una suerte de reseteo en la conformación de los espacios políticos. Porque el apoyo que Macri y Bullrich le han dado a Milei ha sido decisivo, sobre todo en la fiscalización”.

Considerando que el espacio de Javier Milei no cuenta con la estructura necesaria para abarcar todos los espacios públicos, y a la posibilidad de que integrantes de Juntos por el Cambio ocupen delegaciones de organismos nacionales como PAMI o ANSES, Martín aclaró que “nosotros perdimos las elecciones. Nosotros lo que hicimos fue acompañar. Pero quien lidera el proyecto es La Libertad Avanza. Hay que ser verdaderamente respetuosos de lo que ellos decidan. A nosotros no nos fue bien en las delegaciones nacionales con el gobierno de Mauricio Macri. Fuimos blandos en las caras que pusimos al frente de organismos nacionales. Ojalá podamos transmitirle a Javier Milei esa experiencia. No tenemos expectativas de ocupar cargos a nivel nacional”.

