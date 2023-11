LOS REGIONALES CUMPLIERON EN LA PLATA

Joaquín Ochoa, con su segundo lugar en la final del TC Mouras, se convirtió en el más destacado de los regionales que participaron esta mañana en la última fecha del certamen de varias categorías que se presentaron en el autódromo de La Plata. Su hermano Benjamín terminó sexto en el cierre del TC Pista Mouras, por lo que no pudo conseguir el título. En el TC Pick Up se ubicó décimo José M. Urcera y en el TC Pista Pick Up quedó cuarto Fabricio Benítez en su resultado más destacado en la telonera de las camionetas.

Joaquín Ochoa, quien encaró como uno de los 3 de Último Minuto la definición del TC Mouras, se despachó con un notable trabajo, de lo más destacado en el certamen, por lo que quedó tercero en la clasificación, se impuso en la primera de las series y terminó en un valioso segundo lugar en la final, lo que le permitió quedar quinto en los playoffs que tuvo como campeón a Jeremías Scialchi, por lo que consiguió su pasaporte para pasar al TC Pista, con lo que cumplió con su objetivo.

Su hermano Benjamín era uno de los candidatos al título en el TC Pista Mouras, aunque en la última fecha nunca pudo estar entre los principales protagonistas, por lo que quedó séptimo en la clasificación, cuarto en la serie y sexto en la final, por lo que se ubicó tercero en los playoffs y en el próximo certamen estará en el TC Mouras, categoría para la que consiguió su pasaporte el año anterior pero prefirió quedarse en la que estaba para tratar de ser campeón.

Manu Urcera cerró su participación en el TC Pick Up, en la que fue protagonista de los playoffs que consagró a Mariano Werner. Clasificó duodécimo, fue sexto en su serie y décimo en la final, en la que avanzó un par de lugares, pero nunca tuvo la posibilidad de ser protagonista con su camioneta como paso en algunas otras pruebas, por caso una en La Plata y otra en Viedma, en la que terminó segundo, por lo que seguró buscará revancha en el próximo certamen si decide seguir en la categoría.