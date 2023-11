BANACLOY SEGUIRÁ EN EL GOBIERNO PROVINCIAL PERO ANUNCIAN CAMBIOS Y AUSTERIDAD

Uno de los pocos funcionarios que va a seguir en gestión de ejecutivo provincial es Carlos Banacloy, actual Ministro de Producción y Agroindustria de Río Negro, asumirá un nuevo desafío como titular del recién creado Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en el gabinete liderado por Alberto Weretilneck, a partir del próximo 10 de diciembre. Este cambio estratégico busca unificar tareas y reducir la cantidad de funcionarios.

En una entrevista con AM740, Banacloy compartió detalles sobre la visión detrás de estos cambios, subrayando la búsqueda de austeridad y el impacto previsto en el desarrollo económico. Dijo que “el norte está marcado por mejoras y progreso para el área a coordinar”. Destacó que la nueva ley implicará un reajuste en las funciones ministeriales con un enfoque central en las exportaciones y la coordinación de la producción con valor agregado.

Ante los recientes anuncios del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, Banacloy expresó su opinión sobre la necesidad de adaptarse a un mundo comercialmente abierto. “Debemos ser conscientes de la necesidad de establecer vínculos distintos a los actuales. El mundo sigue cambiando, las demandas cambian, y necesitamos una estrategia a mediano plazo”, señaló el futuro Ministro, enfatizando la importancia de una visión a largo plazo para dejar bases sólidas para el futuro de la provincia. Sin embargo, sostuvo que no alcanza solamente con la “apertura” que anunció Milei.

En referencia a si su experiencia como candidato le da algún plus, Banacloy compartió que ser reconocido fue un desafío personal significativo, ya que no proviene de un historial de militancia. Sostuvo que “todo el equipo sabe que fue un desafío personal. Me aportó mucho”.