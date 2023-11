SEIS DÍAS SIN ROSANA: LA FAMILIA NO DETIENE SU BÚSQUEDA

Han transcurrido seis días desde que fue vista por última vez Rosana Artigas. La desesperación y la angustia crecen con el correr del tiempo, pero las esperanzas de poderla encontrar con vida permanecen intactas. Este jueves (28-11), la policía volvió a rastrillar en distintos puntos de Centenario y Plottier.

La búsqueda de Rosana se concentró, nuevamente en el sector de chacras de Centenario, entre las calles rurales 2, 3 y 4 al fondo. Personal de bomberos voluntarios y buzos recorrieron los canales y la orilla del río Neuquén. Además, efectivos policiales y familiares recorrieron la zona a pie. Viviendas abandonas y galpones fueron los principales objetivos de los pesquisas.

Según relató Luciana, una de las hermanas de Rosana, se volvió a allanar el domicilio de la ex pareja, por ahora con prisión preventiva por falso testimonio. “Se excavó el piso en el interior de la casa y en el pequeño patio pero no hay nada”, contó. También preciso que habrían encontrado “un túnel de dos metros que tenía en la casa, pero no habían rastros”.

Hasta el momento se han rastrillado la costa de los río Limay y Neuquén, los canales de las chacras de Plottier y Centenario. Personal de la policía y municipal han recorrido a pie la zona de bardas, pero sin rastros de la mujer.

En las últimas se conoció que la familia sumará un perito de parte. Se trata de Eduardo Prueger, quien intentará colaborar poniendo a disposición sus experiencia científica y de campo. Una abogada del Cuerpo de Abogadas y otra de los Abogados del Ministerio de Género de la Nación asesoran a dos de las hermanas de la mujer.

Neuquén, 29 de noviembre de 2023.