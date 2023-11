SEQUÍA HISTÓRICA DEJA UNA DESESPERANTE ACTUALIDAD A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL NORESTE DE RÍO NEGRO

La situación en parte de Río Negro es catastrófica por la emergencia por sequía. Si bien en la zona cordillerana y alto valle hubo lluvias y el nivel de las cuentas se normalizó, en Río Colorado y la zona norte central del provincia en el límite con La Pampa la realidad es muy distinta. En una entrevista con AM740, Baldomero Bassi, presidente de las Sociedades Rurales de Río Negro, habló sobre la crítica situación que se enfrenta.

Dijo que “estamos en una situación crítica, con una sequía que no se ha visto en los últimos 12 años”. La desesperación crece, especialmente en el norte de Río Negro, en áreas como Pichi Mauida, Río Colorado y Conesa, donde no ha llovido hace casi un año. Productores están forzados a sacar grandes cantidades de ganado de sus campos y tratar de trasladarlo.

Las consecuencias de esta crisis se manifiestan en la falta de alimento para el ganado y terneros mal alimentados, lo que lleva a decisiones difíciles como malvender o intentar trasladar el ganado que es algo muy difícil para quienes no tienen lugar o tienen menos recursos. Bassi señaló la urgencia de la situación al afirmar que “todo lo que es incendio está a la orden del día. Se hizo cortafuego y todo pero para el verano que se viene el panorama es muy complejo. El tema es que las vacas no tienen comida y los terneros no están bien alimentados hoy por hoy”. A pesar del acompañamiento del Ministerio de Producción, la emergencia agropecuaria a nivel provincial ya ha sido declarada, y ahora se busca elevarla a nivel nacional como desastre agropecuario.

Bassi subrayó la importancia de brindar apoyo a los afectados, con líneas de crédito habilitadas para la compra de alimentos que ya están en vigencia. Sin embargo, los productores que deben realizar traslados se encuentran en una situación desventajosa. La incertidumbre se agrava al considerar que, por el momento, el pronóstico no ofrece esperanzas. Además, la problemática se ve agravada por el abigeato, haciendo a la comunidad aún más vulnerable ante esta doble amenaza.

Río Negro, 30 de noviembre de 2023