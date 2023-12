ANA SERVIDIO QUIERE UN ESTADO PROVINCIAL MÁS CERCA DE LA GENTE

A partir del 10 de diciembre, el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo de la Provincia del Neuquén (COPADE), tendrá a Ana Servidio como máxima responsable. Así lo anunció el gobernador electo, Rolando Figueroa, en sus redes sociales. En declaraciones a la AM 740, la actual concejal por Descamisados-Avanzar Neuquén, adelantó que la regionalización será uno de los ejes principales del área.

“La propuesta de regionalización que vamos a trabajar desde el COPADE, es acercar el estado de la gente, es acercar el estado provincial, el ejecutivo provincial a cada uno de los municipios. Es tener un gobierno de cercanía”, remarcó Servidio, quien detalló que habrá un referente por región que trabajará mancomunadamente con los municipios y con aquellas dependencias dispersas por distintas localidades.

La flamante titular del COPADE aclaró que no hay inconvenientes que ya se hayan trazado objetivos de cara al 2030. “En el 2019, teníamos adecuadas las metas para la provincia al veinte treinta. Hay un proceso de actualización que se va haciendo de estas metas. En función de lo que va sucediendo después en la realidad. Así que no, no es un tema para preocuparse”, manifestó.

En cuanto al trabajo que deberá compartir con otras áreas y funcionarios de otros color político, Servidio le restó importancia a las diferencias ideológicas y resaltó que Figueroa “logró conformar un equipo súper plural. Encontramos un punto en común. Los objetivos que tenemos son comunes. Queremos construir un nuevo Neuquén, un territorio más inclusivo, un territorio más equilibrado, una provincia con una proyección de desarrollo y de mejora sustancial en la justicia social”, destacó.

“Tendremos matices, tenemos diferencias ideológicas, pero tenemos un objetivo en común, y está el desafío del trabajo en equipo de aquí en adelante, de poder debatir las ideas, discutir la política pública, y en función de eso, buscar las mejores alternativas para la provincia”, expresó la nueva titular del COPADE.

Neuquén, 02 de diciembre de 2023.