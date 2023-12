COMIENZA EL 49° FESTIVAL DEL FOLKLORE EN CHOELE CHOEL CON LA ACTUACIÓN DEL CHAQUEÑO PALAVECINO

El Intendente de Choele Choel, Diego Ramello, brindó detalles sobre el esperado festival que se avecina con mucho entusiasmo en la región. Es que ante el panorama que hay en estos días son pocos los eventos populares que pueden confirmarse y con este nivel de artistas. En declaraciones a Am740, Ramello afirmó que “en este contexto tan difícil nosotros también estamos afectados. Sin embargo, queremos dar un evento popular como se merece la gente haciendo esfuerzos y siendo ingeniosos”.

En cuanto a la organización, explicó que el hecho de que los contratos sean en pesos fue fundamental para los artistas que se eligieron. Ellos permitieron poder abonar con cierta financiación que da un respiro y una forma coherente contratación.

Ramello destacó que el 40% de los fondos viene del sector privado que está involucrado en el evento, subrayando el esfuerzo conjunto para superar los desafíos financieros. Sostuvo que “estamos trabajando muchísimo. No es solo la entrada gratuita, es todo porque la situación económica es muy difícil. Por eso permitimos que la gente pueda llevar algo para comer, una vianda en caso de que deseen no comprar alimentos en el lugar”. A pesar de las complicaciones, aseguró que planifican meticulosamente, anticipándose a los obstáculos. “Nuestra realidad no escapa a la general, pero empezamos mucho tiempo antes y lo hacemos con un esquema con mucha cautela”.

Ramello, intendente reelecto al frente del municipio, compartió la grilla de artistas confirmados para el festival. Desde Malena Dorado hasta Emanero, el evento promete ser muy convocante. Hay renombrados artistas nacionales como Chaqueño Palavecino, Por siempre Tucu, Miguel Mateos entre otros.

Choele Choel, Río Negro 7 de diciembre de 2023