GUSTAVO SEPÚLVEDA, EL NUEVO INTENDENTE DE CHIMPAY, DENUNCIÓ UN SINFÍN DE IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO

Este jueves 7 de diciembre, la comunidad de Chimpay fue testigo de la asunción de nuevas autoridades municipales. Es que después de 35 años, el peronismo retoma el poder en la localidad de Valle Medio.

Gustavo Sepúlveda es el nombre de quien asumirá el máximo cargo. En exclusiva para La Carretera, expresó que “estamos muy expectantes, la comunidad también. Hay mucha fe puesta en nosotros. Detalló que “nosotros con el equipo somos toda gente nueva en el ámbito político. Pero somos nacidos y criados acá, sabemos la realidad. Yo soy agente sanitario hace 16 años así que conozco los barrios, la gente, las necesidades y nos tocó salir a pelear el espacio dentro del movimiento nuestro. Ganamos el espacio. Lo decidimos en la Unidad Básica, salimos por el espacio “Vamos con Todos”. Trabajamos mucho, caminamos mucho. Sin plata pero con mucha convicción, muchas ideas, y le ganamos a un aparato con 35 años en el poder, así que es mucho”.

Consultado por su vínculo con el gobernador electo, Alberto Weretilneck, Sepúlveda contó que “no hemos podido llegar a tener contacto todavía. Pero obviamente que estamos abiertos a hacerlo, porque es la máxima autoridad de la provincia. Hoy la cuestión electoral ya terminó. Ahora toca la parte de la gestión y trabajar para nuestro pueblo, traer obras. Y apoyar al gobernador para que tenga una buena gestión. Si la provincia está bien, nosotros también. Estamos a disposición”.

La cuestión más compleja con la que se encuentra esta nueva gestión, es el estado patrimonial del municipio chimpayense. En relación a eso, “Tavi” Sepúlveda reconoció que “nosotros sabemos que el estado patrimonial y contable dentro de la municipalidad no es el mejor escenario. Hay obras del Plan Castello que hoy no pueden rendir. Son 9 millones de pesos. Nosotros nos vamos a enfocar en concretar la auditoría para tener datos certeros y encaminar nuestros proyectos. Hay obras que se habían anunciado que no se concretaron, así que no se como se irá a rendir eso.

Por otra parte, el intendente electo denuncia que “hay varias deudas, juicios laborales. Nos han superpoblado el municipio. Hubo doce pases a planta permanente hace 20 días.

La semana pasada hicieron 6 contratos nuevos. Nosotros defendemos a los trabajadores, pero esto, sabemos que son maniobras que quieren perjudicar al pueblo. Se manejan así.

Por último puntualizó que “queremos empezar por mejorar el alumbrado, limpieza, barrido, recolección de residuos, limpieza de terreno baldíos. En Chimpay la vara está muy baja y está todo por hacer”.

Río Negro, 07 de diciembre de 2023.