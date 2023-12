ROCCA MANDA EN EL EXIGENTE RALLY DE CUTRAL CO

Mauro Rocca ratificó su chapa de candidato con la que encaró el convocante Rally de Cutral Co, por la décima y última fecha del certamen neuquino, edificó un gran trabajo y se quedó esta tarde con una valiosa victoria tanto en la general como en la Clase A-6 en una primera etapa que como se esperaba tuvo una gran exigencia, en la que una gran cantidad de participantes no pudieron completar el desafío, por lo que puede pasar de todo en lo que queda de la decisiva prueba.

Rocca, quien se convirtió en una de las principales figuras del Rally Neuquino, en la que consiguió cinco victorias en fila que le permitieron quedarse con la etapa regular en su categoría, no pudo repetir en las dos primeras pruebas de los playoffs, aunque eso no le impidió estar entre los candidatos al título en la definición del certamen, por lo que no sorprendió que se despachara con un impecable trabajo que fue decisivo para conseguir una importante diferencia con sus rivales.

Rocca, de movida impuso un gran ritmo, por lo que completó los cuatro tramos de velocidad que tuvo la desgastante primera etapa, en la que se registraron más de 30 abandonos, con un tiempo de 29m 55s 6/10, edificando una interesante ventaja, aunque no es decisiva por todo lo que resta. Lo escoltaron Claudio M. Bisanti, a 47s 6/10; Santiago Ibáñez, a 57s 5/10; Federico Goriziano; Diego Semper; Gustavo Rojas; Martín Palomeque; Damián Di Bartolo; Miguel Radomich, y Adrián Altamirano.

Rocca se impuso en la A-6, en la que superó a Goriziano, no participa de los playoffs, por 57s 5/10, y a Diego Semper, por 59s 6/10. Más atrás quedaron Martín Palomeque, Miguel Carbonell, Ezequiel Klein y Roberto Semper. En la A-5 no hubo lugar para sorpresas y Gusty Rojas dominó desde el comienzo. Lo escoltaron Orlando Wircaleo, Alfredo Vinay, Javier Escuredo, Ricardo Constanzo y Marcos Parra. En la A-7 se impuso Pablo Álvarez, después de relegar a Facundo Galvani, quienpelea por el título, por 37s 7/10, y Emiliano Corsini, por 49s 2/10. Más atrás, Marcelo Martínez; Dante Berbel, y Raúl Palacios. Noveno Tabaré Pintos, lidera el certamen.

Bisanti hizo bien los deberes en el Grupo N-2, donde consiguió la victoria después de aventajar a Ibáñez, por 7s 5/10; Di Bartolo, por 28s 8/10; Radomich, todos con posibilidades de lograr el título; Matías Ávila, y Jonatan Bastidas. En esta división completaron la exigencia los 19 participantes que iniciaron la prueba. En el Grupo N-2 Light prevaleció Adrián Altamirano. Luego, Franco Fossatti, líder del certamen, a 26s 6/10, y Javier Mozzi Zovich, a 30s. Completaron Claudio Bustos, Horacio Marino y Sergio Basile.

En el Grupo N-1 se despachó con una notable tarea Ariel Umaña, quien superó a Matías Nimo, está cerrando un buen negocio en función del certamen, por 33s 7/10. Luego quedaron Luciano Zurita, a 53s 7/10; Damián Navarrete; Julio Palacios, y Nicolás Ringler. En la A-1, que promete tener una definición apasionante, se impuso Daniel Pereyra, después de aventajar a Martín Palma, por 22s 7/10; Pablo Correa, manda en los playoffs, por 37s 5/10; Oscar Díaz; Gustavo Rojas, y Hernán Rilos.

La décima y última fecha del Rally Neuquini se definirá mañana desde las 8.43 con la segunda etapa, que contará con las PE-5 y 7, Cárcel-Rita 17 (22,90 kilómetros), y PE-6 y 8, Puesto Dinamarca-Molino (10,60 kilómetros), que tendrá casi un cincuenta por ciento más de recorrido que la inicial, por lo que se espera una gran exigencia, más que nada teniendo en cuenta la gran cantidad de abandonos que se registró en el comienzo, por lo que puede haber novedades entre los que pelean por los títulos en las diferentes categorías.

Tiempos en rallyenvivo.com

Foto gentileza Omar De los Santos