UN SECTOR DEL PRO CUESTIONÓ A TORTORIELLO POR “PERSONALISTA”

En coincidencia con un comunicado emitido por un sector del PRO de Río Negro, Flavia Boschi, ex concejal de Cipolletti cuestionó en el aire de La Carretera, al presidente del partido, Aníbal Tortoriello al que calificó como “personalista” y aseguró que no están de acuerdo en cómo está liderando el espacio.

En las últimas semanas Tortoriello anunció la creación de un partido provincial, lo que generó la reacción de un sector de afiliados del PRO le pida explicaciones. “No nos parece compatible con que también este en la presidencia del partido, me parece que hay que tener un poco más de respeto”, manifestó Boschi.

“Hasta ahora todos los mensajes que da el presidente del PRO son contradictorios, nosotros queremos una explicación y no estamos de acuerdo en cómo está liderando el espacio”, expresó la ex concejal, quien acusó a Tortoriello de no apoyar en la fiscalización de las últimas elecciones.

Boschi, criticó a Tortoriello porque “es una persona verticalista que toma las decisiones solo. Es muy personalista y el PRO no es así”, y agregó: “Es un espacio que cuando él está al mando no hay consulta, se hace lo que él dice”. La ex edil de Cipolletti adelantó que si Tortoriello quiere seguir al frente del partido, no dudarán en hacer una interna.

En las últimas horas, un sector del PRO, encabezado por Boschi emitió un comunicado dirigido al ex candidato a gobernador y también los legisladores provinciales del PRO, la CC. ARI y la UCR. “Teniendo en cuenta el resultado de la última elección donde los argentinos optamos por una de las dos fórmulas y descartamos por completo el voto en blanco, hagan todos los esfuerzos necesarios para mantener la unidad que los rionegrinos pidieron en las urnas”, expresaron los afiliados.

Río Negro, 12 de diciembre de 2023.