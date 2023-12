PARA PERALTA EL CONTROL DE LOS PASES A PLANTAS “SE PARECE MÁS A UNA CACERÍA DE BRUJAS”

El diputado provincial por Unión por la Patria, Darío Peralta se refirió a la eliminación de las jubilaciones de privilegios y la revisión de los pases a planta que anunció el último domingo el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

En declaraciones a La carretera, aseguró que analizarán el proyecto de las jubilaciones. A la vez, consideró que revisar los pases a plantas de trabajadores “suena más a una cacería de brujas. No es la provincia que necesitamos construir para adelante”, aunque aclaró que “no está mal que se revisen”. “Esperamos un gobernador que quiera ir para adelante y solo nos encontramos, en sus primeros anuncios, fuertes y duros, que quiere ir en contra de los trabajadores”, agregó.

“Está bien el control, no hay ningún problema, pero otra cosa es la cacería de brujas”, reiteró Peralta. El legislador por Unión por la Patria cuestionó a Figueroa porque siendo gobernador, y antes cuatro años vicegobernador, dice que “va a revisar los contratos de compañeros” y explicó que esos pases a planta tienen relación con un convenio que se viene trabajando desde el 2017.

Peralta insistió: “Él siendo cuatro años vice, donde tuvo precarizado a un montón de trabajadores, hoy está enojado porque pasaron a planta a trabajadores que tenían 8 y hasta 15 años de antigüedad”. El diputado peronista aseguró que “es poco creíble” que Figueroa diga que desconoce que en su gestión como vicegobernador pasaba estas cosas.

“¿Por qué la culpa es del trabajador, por qué no revisamos al director, al secretario o al funcionario que lo mandó a la casa en vez de ponerlo a trabajar? ¿De quién es la responsabilidad del trabajador o del jefe?”, se preguntó el diputado provincial, y contó: “Hay oficinas que no existen, hay directorios que no existen, que no tienen lugar físico”, para luego apuntar, nuevamente contra el gobernador por ser parte eso y no decir nada.

En cuanto a las jubilaciones de privilegios que Figueroa dijo que las eliminará, Peralta manifestó que analizarán el proyecto con sus equipos técnicos y consideró que “en principio tenemos que discutir cómo hacer para que la provincia comience a funcionar. Allí deben estar nuestras energías”.

