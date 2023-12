LORENA VILLAVERDE: “LOS QUE FOGONEAN ESTA MOVILIZACIÓN, NO TRABAJAN, TIENEN EL CUIT VIRGEN”

Así se refirió la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, a quienes están organizando una movilización masiva para este 20 de diciembre en respuesta a las medidas de ajuste propuesta por Javier Milei.

En un extenso diálogo con La Carretera, Villaverde expresó que “según una encuesta de la UBA, el 65% estamos de acuerdo con que no se corten más rutas y calles. Y cuando uno habla con los intermediarios de las organizaciones sociales, no los escucho buscar trabajo. Los escucho fogonear estos cortes, pero no trabajan. Llevan a los chicos, que deberían estar escolarizados”. Y consideró que “tenemos derecho a manifestarnos, pero también está mi derecho de transitar, de llegar a destino. Los que fogonean esta movilización, no trabajan, tienen el cuit virgen”.

Por otra parte, profundizó sobre un proyecto para ajustar los gastos y privilegios de la clase política. Dijo que “en una semana en el cargo he podido constatar la necesidad imperante de rever los privilegios innecesarios, como por ejemplo, presidentes y vicepresidentes de bloque que cuentan con un chofer a disposición durante todo el día. Buscamos reducir esta partida presupuestaria en un 30%.

En la misma línea, se refirió a la intención de vender vehículos del parque automotor del estado nacional en un 30%. Expresó que “es un capital pero es un gasto directo que tiene el estado, de patentes, de mantenimiento, y nos parece importante que se terminen estos privilegios históricos”.

Villaverde consideró que hay que demostrar un verdadero cambio a través de acciones concretas. Por eso, reconoció que “yo puedo vivir perfectamente sin estos privilegios. Toda mi vida viví sin privilegios. A veces me pasa que estoy 20 minutos esperando un taxi” finalizó.

Río Negro, 19 de diciembre de 2023.