BERROS CRITICÓ A JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO Y LA ADMINISTRACIÓN DE CARRERAS

El reelecto legislador de Unión Por la Patria, José Luis Berros fue muy duro con la administración de Juntos Somos Rio Negro. Las declaraciones a La Carretera se dan en el marco en que los legisladores oficialistas y el propio gobernador Alberto Weretilneck, anunciaron que no cobraran el medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre.

Berros dijo que “por primera vez coincidimos con Juntos Somos Rio Negro en que la provincia está mal administrada. Para el oficialismo, durante ocho años parecía que vivíamos en Suiza, pero vivíamos en una provincia mal administrada y endeudada en dólares”.

El legislador manifestó que “ahora parece que el gobierno anterior no pertenecía a Juntos Somos Rio Negro. Parece que Arabella Carreras salió de un repollo, cuando fue parte de este gobierno”.

El representante de Unión por la Patria aseguró que “no nos sorprende el endeudamiento en la provincia. Siempre planteamos la preocupación por el nivel de deuda de la provincia y los legisladores de Juntos decía que esto era falso”. Agregó que “la deuda de la provincia arranco con el plan Castello. Una deuda de dólares que es impagable. Endeudarse a una moneda extranjera te ata a una realidad distinta”.

Berros se refirió al no cobro de aguinaldo y explicó que lo donarán aguinaldo, pero aclaró: “No se lo voy a dar a Juntos Somos Rio Negro que demostró que la administración pública no es lo suyo. Prefiero dárselo a un comedor a un merendero que lo van a recibir mejor. No es el tema del aguinaldo de los legisladores. La salud pública es un desastre, hay problemas edilicios en las escuelas, en la seguridad. Se tiene que hacer cargo del gobierno de Arabella Carreras”.

Río Negro, 20 de diciembre de 2023.