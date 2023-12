EL RALLY NEUQUINO DISEÑA SU PRÓXIMO CERTAMEN

El Rally Neuquino parece que no se toma descanso, sigue trabajando y si bien no anunció las diez fechas del próximo certamen, fue anticipando los diferentes acuerdos que firmó por lo que estaría casi todo definido para comenzar la nueva edición en marzo en Aluminé, una de las pruebas infaltables en los últimos tiempos, y el cierre en Cutral Co, como sucedió hace apenas unos días cuando se definieron todos los títulos después de establecer el récord de anotados.

Por lo que trascendió, no hay dudas que en breve se producirá la confirmación del cronograma de pruebas que tendrá el nuevo certamen del Rally Neuquino, porque gran parte de los acuerdos están firmados, y en lo deportivo no habrá cambios porque estaría definido que se repita la experiencia de los playoffs, que permitió que fueran varios los participantes de las diferentes categorías que encararon la última fecha con posibilidades de conseguir el título, pero no se descarta alguna variante.

Una vez más, el convocante Rally Neuquino apostará por un certamen de diez fechas, por más que otras categorías, más que nada debido a un tema económico, están planificando menos pruebas como pasó con el Argentino, lo que demuestra el respaldo conseguido de los diferentes lugares que visitó en los últimos tiempos, más los que mostraron sus intenciones de estar, como sucedió con Añelo que en mayo por primera vez recibirá a la categoría o Junín, que volverá en octubre después de una pausa.

No se anunciaron las fechas aunque trascendieron los meses y de las sedes de casi toda la próxima edición del certamen neuquino, que cuenta con la organización y contralor deportivo de Appryn-Sur, que tiene como presidente a Bruno Campos, quien renovó su mandato después de la última asamblea realizada en el pasado Rally de Cutral Co, que tuvo récord de participantes y definió los títulos en todas sus categorías, algunas con mucho suspenso hasta el cierre de la prueba.

Si no hay cambios, el Rally Neuquino tendrá su estreno en marzo en Aluminé, un clásico de los últimos certámenes. Después, en abril está a confirmar Picún Leufú; en mayo, Añelo; en junio, Plaza Huincul, a confirmar; en agosto, no está definida la sede; en setiembre, Piedra del Águila; en octubre, Junión de los Ándes; noviembre, con varios candidatos, y diciembre, Cutral Co. Las últimas tres fechas corresponderán a los playoffs, que servirán para definir los títulos en todas las categorías.