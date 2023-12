TARIFA DE CALF: LOS AUTOCONVOCADOS PUSIERON EN DUDA LOS NÚMEROS

Los autoconvocados de CALF continúan manifestándose en contra el tarifazo que autorizó el Concejo Deliberante de Neuquén y en el que se verán afectados más de 100 mil usuarios. Claudio Oseroff, ex auditor de la cooperativa, aclaró en diálogo con La Carretera, que “la deuda con CAMMESA no es de los socios, es de la cooperativa”.

Oseroff puso en dudas que el monto de la deuda sea el que informó CALF. “Hay que ver si realmente son los números que se están mostrando”, sostuvo el ex auditor de la cooperativa que forma parte del grupo de asociados autoconvocados. “En 2019, cuando se incrementaron las tarifas se decidió por parte de las autoridades de Calf no trasladar el aumento. No se pagó nada. Y los asociados pagamos el 100% de lo que venía con la tarifa”, explicó Oseroff.

El ex auditor, brindó más detalles de cómo fue aquel acuerdo y el incumplimiento por parte de la cooperativa. “Supongamos que la factura era de 100 y se incrementó el 30%, por lo tanto, sería 130. Los 100 ya estaban en la tarifa de CALF que los socios pagábamos. Por lo tanto, esos 100 la cooperativa lo recaudó y debió haber pagado ese monto, podrían haber quedado los 30 de la diferencia. Eso no sucedió porque hay un montón de meses en que no se pagó nada”, detalló.

Consideró que hay un “error grosero” en la ordenanza que el Concejo Deliberante de Neuquén aprobó y donde se estableció un pago extra a los usuarios de CALF y así abonar la deuda. “La deuda no es de los socios, la deuda es de la cooperativa”, aseguró, y agregó: “Me parece que el deliberante en su momento debió haber solicitado y haberse preguntado que sucedió con ese dinero”.

En cuanto a las responsabilidades que le competen a la Municipalidad de Neuquén, Oseroff consideró que “los asociados pagamos una tasa de auditoría respecto al servicio eléctrico, que el municipio tiene un órgano de control sobre la cooperativa y que esto debió haberse controlado”.

Neuquén, 19 de diciembre de 2023.