COLECTA SOLIDARIA EN CIPOLLETTI PARA “EL MONO” MOLINA

Nelson “El Mono” Molina, es un vecino de Cipolletti, conocido por su participación en distintas campañas solidarias para ayudar a la gente. Pero en esta oportunidad, le tocó a él ser protagonista de una colecta. Es que debe ser operado de la vista y la obra social no le da respuesta.

En diálogo con La Carretera, Molina contó: “Tengo la visión del ojo derecho comprometida, como una mancha en la visión que no me permite ver. Y eso me dificulta mis tareas de todos los días. Yo ando en la calle y no veo nada de un ojo”.

Por otra parte, Molina destacó que “siempre me atendí en salud pública, y lamento esta vez no poder operarme en el hospital. Las veces anteriores me han atendido muy bien, pero ahora no me pueden operar por falta de insumos. Los profesionales son excelentes y el personal también. Soy un agradecido de los hospitales que tenemos. Pero esta vez tengo que recurrir a profesionales de manera particular”.

Para poder operarse, “El Mono”, como se lo conoce en la comunidad cipoleña, necesita recaudar 1.6 millones de pesos, de los cuales le faltan 200 mil. En ese sentido remarcó que “les voy a dar la primicia, nos faltan apenas 200 mil pesos para lograr el total de lo que necesito, gracias a la solidaridad de la gente”. Para quienes quieran colaborar, lo pueden hacer con el alias Mono.Molina62.

Cipolletti, 26 de diciembre de 2023.