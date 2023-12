URCERA VUELVE AL EQUIPO CON EL QUE FUE BICAMPEÓN EN EL TN

José M. Urcera confirmó otro cambio muy importante y que no pasará desapercibido en su campaña deportiva, con la misión de seguir estando en un gran nivel en las principales categorías que tiene el automovilismo en Argentina. No hace mucho, en el TC dejó el Torino con el que logró su primer título para después de recibir la autorización pasar a manejar un Ford. La otra novedad fue su regreso al Larrauri Racing, equipo con el que logró unbicampeonato en la Clase 3 del Turismo Nacional.

Urcera casi que no se tomó descanso después que terminó de participar en tres categorías, en todas fue protagonista de la pelea por el título aunque no pudo lograr ninguno, por lo que se esperaba algún cambio y no sorprendió que lo primero que hizo fue desvincularse del Maquin Parts Racing con el que logró su primer título en el TC para después de ser autorizado a cambiar de marca confirmara que estará con un Ford en su próximo certamen con un nuevo equipo.

Manu se sumó al Emanuel Moriatis Competición, que es liderado por el Mago, quien fue rival en dos categorías hasta que se retiró y es amigo, por lo que trascendió tiempo atrás acerca de una importante movida para el próximo certamen se confirmó. El otro cambio sorprendió, porque en el TN peleó el título de la Clase 3 hasta la última fecha en Viedma. En redes sociales Manu confirmó que “uno vuelve a los lugares donde fue feliz. En 2024 volvemos a unir fuerzas con @larrauri racing para dar lo mejor de cada uno en el Turismo Nacional”.

Urcera con uno de los Honda Civic del Larrauri Racing consiguió ser campeón en 2019 y 2020 en la división principal del Turismo Nacional, mostrando un gran rendimiento. A mediados del año anterior se desvinculó para pasar a otro equipo y en el último certamen fue protagonista de la pelea por el título junto con Iván Saturni. Estará con un Ford tanto en el TC como en el TN, las únicas categorías en las que tendría proyectado participar hasta el momento, porque no seguiría en el TC Pick Up.

La actividad para Urcera comenzará en breve porque desde el 15 de enero, en la previa a los certámenes del TC y TN viajará a España para realizar una pretemporada con el equipo de Adrián Campos, en los que entre otras actividades probará con un F2 desde el 15 de enero en un circuito que todavía no está confirmado entre Valencia, Barcelona y Aragón. Las pruebas junto al experimentado equipo con monopostos de diferentes categorías las cumple desde el 2017 en circuitos de España. con muy interesantes resultados, que incluso le permitieron participar en un certamen de Turismo en Italia, donde peleó el título.