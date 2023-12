FAMILIARES CONFIRMARON QUE EL CUERPO HALLADO EN LA ISLA JORDÁN ES EL DE FRANCISCO MORA

Tras cinco días de búsqueda encontraron el cuerpo de Javier Francisco Mora, el hombre que se arrojó al agua en la Isla Jordán, para rescatar a uno de sus hijos, que segundos antes intentaba sacar una pelota.

Aunque las autoridades no precisaron la identidad del cuerpo hallado, fue su hermano de la víctima, quien, en redes sociales, confirmó la trágica noticia. “Apareció el cuerpo de mi hermano. Gracias a todos los que estuvieron pidiéndole a Dios. Sepan entender que no voy a recibir llamados. Pero sí agradecerles de parte de toda la familia. Después voy a avisar donde lo velan”, escribió. Luego del hallazgo del cuerpo, que fue encontrado por personal de Prefectura, desde la Fiscalía local no precisaron si se trataba de Francisco Mora, y aclararon que esperarán el informe de la autopsia.

La tragedia tocó la puerta de la familia Mora, luego de que uno de los hijos de Francisco se arrojara al agua para sacar una pelota, en la zona conocida como La Cueva del León. Al divisar que el menor se estaba ahogando, intentó rescatarlo y fue arrastrado por la correntada.

Efectivos de la policía rionegrina, confirmaron que el cuerpo se encontró en un lugar ubicado en la margen Sur, a unos 1000 metros del puente Julio Dante Salto. Según detallaron, ese sector del río del río es muy profundo, con lugares que tienen entre 5 y 9 metros de profundidad.

En la búsqueda trabajaron efectivos de la Subcomisaría 82 de Las Perlas, Prefectura Naval, que aportó embarcaciones y buzos, personal de Protección Civil, Bomberos Voluntarios, policía de Río Negro e integrantes de la Brigada Montada.

Cipolletti, 28 de diciembre de 2023.