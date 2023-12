TEMPORADA EN LAS GRUTAS: “NO PODEMOS SUBIR MUCHO SI QUEREMOS VENDER”

Crece la preocupación en Las Grutas por la llegada de la temporada turística. A falta de pocos días del comienzo de la temporada los niveles de alojamiento no son los de años anteriores y se encamina hacia el turismo de cercanía.

Si bien en los hoteles, el nivel de reserva para enero ya alcanza el 80 por ciento, desde los propietarios privado aseguraron que no están a nivel de años anteriores. Se estima que el nivel de ocupación para enero ronda el 60 por ciento y para febrero apenas el 20.

Walter Sequeira titular de la Cámara de Comercio dijo que “en el segmento hotelero el panorama es más alentador”, ya que en el 80% de los establecimientos las reservas alcanzan ocupación plena hasta Semana Santa, que se considera el fin del verano, manteniendo un alto nivel para el fin de semana de carnaval que es cuando “explota el Balneario” de Las Grutas.

Ante los altos costos que se están manejando, los visitantes fueron precavidos y se sumaron a un esquema de promociones. Entendiendo el contexto de inflación que reina en el país, Sequeira pidió a los comerciantes de Las Grutas que mantengan precios módicos. “Sabemos que la inflación es alta, pero la gente todavía esta con el sueldito de noviembre, entonces no podemos subir mucho si queremos vender”, manifestó.

“Creo que tenemos que estar a la altura del bolsillo de la gente. No hay otra forma”, remarcó y vaticinó que “aquel que se vaya de mambo con los precios lamentablemente no va a trabajar”. Por último, le recomendó a los turistas que camine y que busque precios “porque hay quienes quieren cobrar una pizza a diez mil pesos. Hay que caminar porque no está caro más allá de que están los que quieren correr a los turistas y salvarse con una temporada y nosotros estamos todo el año trabajando y con las puertas abiertas y dando trabajo a la gente”.

Río Negro, 28 de diciembre de 2023.