FARMACÉUTICOS DE NEUQUÉN, EN ALERTA POR EL DNU DE JAVIER MILEI

Los farmacéuticos de Neuquén analizan este viernes en Buenos Aires los efectos que tendrá el mega DNU anunciado por el presidente Javier Milei en el rubro de las farmacias y la venta de medicamentos.

El decreto propone eliminar los artículos que establecen que los medicamentos de venta libre sólo puedan ser comercializados en farmacias, por farmacéuticos habilitados. Desde el Colegio de Farmacéuticos entienden que esto pone en riesgo la salud de los argentinos.

En diálogo con La Carretera, Viviana Quesada, Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Neuquén, expresó que “la venta libre de medicamentos implica que no está supervisado por un farmacéutico o un profesional de la salud. No se sabe el origen, el vencimiento (porque lo venden recortado) y no tenes el asesoramiento de un profesional. Te puede solapar un cuadro de salud si no está bien diagnosticado”.

En ese sentido, explicó que la venta libre de medicamentos autorizados era una práctica normalizada, pero que nunca estuvo permitido por ley. Explicó que “se hacía, pero nunca estuvo permitido. Ahora está más controlado, pero nunca estuvo permitido. Lo que pasa es que con esa modificación, se penalizaba a esos locales. Ahora si se modifica, ya no habría controles”.

En cuanto a las medidas que tomaron para frenar esta modificación, Quesada contó que “ahora estamos en Buenos Aires, se va a entregar una medida cautelar. Desde la Federación Farmacéutica nacional también acompañan esta medida. Se analizó artículo por artículo del decreto. Se pueden evaluar modificaciones, pero siempre que estén dentro de la ley nacional”.

Sobre una posible variación en los precios de los medicamentos ante la desregulación, Quesada fue determinante: “no veo que esto pueda influir en los precios” enfatizó.

Neuquén, 29 de diciembre de 2023.