LOS ARGENTINOS QUE SE ANIMARON AL RALLY DAKAR

Son cada vez menos los argentinos, entre los que se encuentran los regionales Santiago Rostan y David Zille, que encararán la nueva edición del Rally Dakar, que se cumplirá entre el 5 y 19 de enero en Arabia Saudita con un recorrido muy exigente, tal vez el más complicado desde que la legendaria prueba decidió dejar Sudamérica y promete una dura lucha por el título en las diferentes categorías, con la presencia de afamados participantes tanto en autos como en motos que aseguran un gran espectáculo.

Habrá muy pocos argentinos, porque desistieron de participar algunas de las principales figuras en esta nueva edición de la legendaria prueba, que está considerada como la más extrema en el mundo y que en esta oportunidad contará con un recorrido que promete ser muy complicado para los participantes de todas las categorías, por lo que deberán extremar sus recaudos para poder completar la exigente travesía y en muchos casos tratar de pelear por la victoria.

Figuras en autos como Orlando Terranova, Lucio Álvarez y Sebastián Halpern decidieron no ser parte de la prueba que comenzará en Alula con más de 500 participantes, de los cuales 19 son argentinos, los que están liderados por los hermanos Kevin y Luciano Benavídes, dos de los que en la previa se anotan a pelear por el título nada menos que en la categoría de motos, la más exigente que tiene el Dakar, y Manuel Andújar, aunque hay varios más.

En motos los argentinos son Kevin Benavídes, dos veces dueño de la victoria en el Dakar, y su hermano Luciano, flamante campeón del Mundial de rally raid, ambos entre los principales candidatos en la previa a la apasionante travesía; Daniel Llanos, Sebastián Urquía, y Santiago Rostan, quien será uno de los debutantes que tendrá la prueba y uno de los dos representantes de la región, siendo el primero de los participantes de Neuquén que se presentará en esta prueba en Arabia Saudita.

En autos sólo participará Juan C. Yacopini, quien cumplió un destacado trabajo en el Mundial de rally raid; en la competitiva Challenger, la ex prototipos livianos, estarán Zille, quien es el otro representante regional afrontando su tercera experiencia en la legendaria prueba, navegado por Sebastián Cessana, y Nicolás Cavigliasso, uno de los candidatos a pelear adelante junto a Valentina Pertegarini,; en cuatriciclos, el ex campeón Manuel Andújar, y Francisco Moreno, y en la Classic, de autos históricos, Luis Pérez Companc acompañado por José M. Volta. El resto de los argentinos son los navegantes Ricardo Torlaschi, Fernando Acosta, Facundo Jatón, Augusto Sanz, Gastón A. Mattarucco y Bruno Jacomy, todos acompañando a pilotos extranjeros en la nueva aventura.