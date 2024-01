GARCÍA, CON UN NUEVO AUTO EN EL TURISMO NACIONAL

Antonino García tiene todo cerrado para seguir participando en la Clase 3 del Turismo Nacional, que programó para el 18 de febrero el estreno de su certamen en el autódromo de Trelew, aunque casi con seguridad estará con el auto que utilizó el año anterior en el equipo Arana Ingeniería Sport a la espera de la nueva unidad, que se espera esté lista para más adelante y le pueda permitir recuperar su protagonismo en la categoría principal, que tendrá la fiscalización de la ACTC como gran novedad.

García, quien fue campeón del TC 2000, desembarcó en la categoría principal del TN se convirtió en uno de los protagonistas, no tardo en conseguir la victoria y en varias oportunidades estuvo entre los candidatos al título, aunque en el pasado certamen después de empezar siendo uno de los destacados por diferentes motivos no tuvo el rendimiento que esperaba y lo cerró sin posibilidades de estar adelante, por lo que decidió con su equipo armar un nuevo auto.

García, quien por tercer año en fila se convirtió en una de las figuras de la pasada edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires del TC 2000 como invitado del campeón Leonel Pernía, donde demostró su enorme talento, espera contar lo antes posible con el nuevo auto, porque en su segundo certamen con el equipo que lidera Pablo Arana tiene como misión recuperar su protagonismo, pelear adelante y estar entre los candidatos a conquistar el título, por lo que lo espera un gran desafío.

En el pasado certamen el comienzo de García fue interesante y no consiguió una victoria, aunque peleó adelante las clasificaciones y las series, fue porque varias veces se vio perjudicado por excesos de sus rivales, algo bastante común en la categoría principal que tiene el TN, pero igual se mantuvo entre los seis más destacados, aunque la segunda parte no fue la esperada, hizo un cambio de motorista y junto al equipo de Arana decidió no participar en la penúltima prueba, por lo que volvió en el cierre en Viedma.

Con la continuidad confirmada de José M. Urcera, quien a fines de diciembe último anuncio su salida del equipo de Iván Saturni, con el que estuvo entre los candidatos hasta el cierre, para regresar al Larrauri Racing, con el que consiguió sus dos títulos en la división principal del TN, y de García, con un flamante Toyota Corolla de Arana, sólo resta definir si Nicolás Montanari regresará a la categoría con un nuevo auto armado por Nico Kern, como aseguró tiempo atrás, pero del que no se tuvo otras novedades.