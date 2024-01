UNTER: “UN BONO DE 30 MIL PESOS NO ES UNA OFERTA SALARIAL”

En un contundente rechazo a la oferta salarial del gobierno, el gremio docente de UNTER ha expresado su descontento con la propuesta de un bono adicional de 30 mil pesos, realizada por el gobierno de Río Negro. La secretaria general de UNTER, Silvana Inostroza, ha dejado en claro que el bono no es considerado una oferta salarial y exige una propuesta concreta por parte del gobierno.

“Un bono de 30 mil pesos no es una oferta salarial. No es algo que tengamos que aceptar o rechazar, no se merece ni siquiera el análisis ya que es una cifra insignificante”, afirmó Inostroza en conversación con AM740. Y ejemplificó: “En septiembre nos otorgaron una suma similar, y con eso podíamos llenar el tanque de nafta. Hoy no alcanza ni siquiera para eso”

La dirigente también criticó fuertemente la percepción del gobierno sobre la situación financiera de la provincia, señalando que es “raro que se den cuenta ahora de la situación cuando son del mismo partido político. Ahora resulta que el gobierno anterior tenía superávit y ahora hay déficit“.

Durante un plenario en el que participaron las 18 seccionales del gremio, se estableció la postura de no aceptar ninguna oferta que no sea acorde a la difícil situación en la que viven los trabajadores. En este sentido, la secretaria general de UNTER fue categórica al afirmar que, en este contexto, “no comenzarán las clases en la provincia.”

La principal preocupación del gremio es de índole salarial, aunque reconoce las condiciones deterioradas de las escuelas. “El problema es netamente salarial, más allá de que las escuelas están destrozadas, pero nosotros vivimos de nuestro salario”, cerró Inostroza.

Río Negro, 10 de enero de 2024