CERVI NO CREE QUE SEA URGENTE PARA EL GOBIERNO NACIONAL EL TRATAMIENTO DE LA LEY ÓMNIBUS

El diputado nacional Pablo Cervi abordó el proceso de tratamiento en la Cámara de Diputados de la controvertida ley ómnibus que promueve el gobierno nacional del presidente Javier Milei. Cervi destacó la complejidad de la legislación al expresar que “es una ley que implica revisar muy bien. Hay gran cantidad de temas que se tocan en esta ley ómnibus que están mezclados. Creemos que hay algunos que son realmente importantes y otros que no pero hay que tratarlos”. En este sentido, Cervi no cree que sea urgente que se apruebe para el gobierno nacional, ya que de ser así deberían haber jerarquizado los temas y no mezclarlos todos juntos.

El legislador hizo hincapié en las dificultades para organizar el tratamiento adecuado de la ley, señalando la ausencia de ciertos funcionarios clave en las explicaciones. Dijo que “los funcionarios están yendo a explicar, pero no los que nos gustarían que vayan, como por ejemplo Caputo.”Cervi enfatizó la importancia de escuchar a todas las instituciones involucradas y anunció la apertura de una instancia de escucha para los actores relevantes el próximo lunes y martes.

En sus declaraciones, Cervi expresó su preocupación sobre la falta de distinción entre lo importante y lo urgente por parte del gobierno, argumentando que “mezcló muchos temas y metió todo junto”.

Además, manifestó su escepticismo sobre la posibilidad de aprobar la ley ómnibus en su forma actual, cuestionando la inclusión de elementos innecesarios y no urgentes para definir un rumbo político y económico. El diputado también reflexionó sobre la metodología utilizada en el proceso legislativo, cuestionando la viabilidad de implementar reformas importantes mediante decretos y abordando las preocupaciones en el capítulo de energía que, según él, podrían ir en contra de la constitución de 1994.

En cuanto al DNU, Cervi concluyó que “creo que en el caso del DNU hay cosas que no podrían hacerse por decreto. Hemos planteado desde la UCR que las reformas importantes se manden al congreso. Entendemos que lo más razonable es que las leyes no se hagan por decreto”.

Neuquén, 12 de enero de 2024