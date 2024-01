ROSTAN ESCRIBE SU HISTORIA EN EL DAKAR

“Fue una etapa muy linda, con un piso muy parecido a donde me entreno, estoy contento con el rendimiento de la moto, por lo que espero cumplir con toda la prueba”, destacó Santiago Rostan ni bien ingresó al vivac en Alula después de cumplir con un extenso noveno parcial en la 46 edición del Rally Dakar, donde está cumpliendo su primera experiencia y se despachó con otra impecable tarea que le permitió quedar en el lugar 37, al igual que en la general de motos, la categoría más exigente que tiene la prueba.

No hay dudas que Rostan se adaptó muy bien a una prueba que es extrema, porque tanto en el prólogo como en cada una de las nueve etapas cumplió un trabajo muy bueno, en la que apostó a un ritmo que le permitió ir progresando en su primera experiencia en el Dakar, por lo que está muy satisfecho con su rendimiento y se ilusiona con poder cumplir con su objetivo inicial que es el de completar el recorrido, algo que está reservado para unos pocos elegidos como lo demuestra la historia de la mìtica aventura.

Rostan, que participa con una GasGas que alista el equipo Xraids Extreme, comentó que “fue tan largo el parcial, que en un momento levanté para poder seguir y volví a acelerar en la parte final. Fue una de las etapas más lindas que cumplí en el Dakar. Hubo bastantes dunas en el comienzo, paredes que costaban sortear. Después, en las piedras me sentí mucho más cómodo, me benefició, y eso me permitió poder avanzar algunos lugares, por lo que todo cerró como esperábamos”.

Después de nueve exigentes etapas, en las que varios de los protagonistas se despidieron muy rápido de la prueba, Rostan está cumpliendo un destacado trabajo, porque al margen de lograr su trabajo más destacado en un parcial, quedó 37 en la general de la motos que tiene como líder al experimentado Ricky Brabec, gran candidato a conquistar el título, quedó en el lugar 24 en la categoría Rally 2, que tiene a más de un centenar de participantes, y séptimo entre los debutantes.

David Zille quedó 22 en la categoría Challenger, donde logró su primera victoria Nicolás Cavigliasso; Adrien Van Beveren se impuso en motos, escoltado por Brabec y Pablo Quintanilla, fue sexto Kevin Benavides y octavo su hermano Luciano, y vigésimo Diego Llanos; en autos repitió Sebastien Loeb y fue segundo Carlos Sainz, quien lidera la general, y Manuel Andújar terminó como escolta de Alexandre Giraud, por lo que se mantuvo adelante, aunque con menos diferencia, pero decido a conquistar un nuevo título.