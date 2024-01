ZILLE TERMINÓ TERCERO Y TUVO SU REVANCHA EN EL DAKAR

Después de todas las peripecias que padeció en la primera parte de la prueba, David Zille se dio el gusto esta mañana de realizar un impecable trabajo que le permitió avanzar muchos lugares y conseguir un valioso tercer lugar en la categoría Challenger en la décima etapa, un bucle en Alula, en la 46 edición del Rally Dakar, en la que no se quedó atrás el debutante Santiago Rostan, quien completó un nuevo parcial y dio otro paso en busca de llegar con su moto al final de la legendaria prueba.

Zille encaró su tercera particicipación en el Dakar con la intención de ser uno de los protagonistas de la pelea por la victoria en la categoría Challenger, aunque diferentes problemas mecánicos lo marginaron de cumplir con su objetivo y en la tremenda Etapa Maratón tuvo que abandonar, aunque decidió utilizar el único reenganche y poder continuar en la prueba buscando revancha, lo que pudo cumplir con su notable trabajo en un décimo parcial que fue muy exigente y en el que terminó tercero.

No sorprendió el trabajo que cumplió Zille con el Can Am que alista el South Racing, porque cuando su auto funcionó mostró que anda fuerte y en esta oportunidad lo ratificó, porque después de largar noventa en el parcial superó a casi 60 participantes, a pesar que le tocó transitar en medio de la tierra, y terminó con un valioso tercer lugar, sólo superado por Marcelo T. Gastaldi y Nicolás Cavigliasso, los que se lucieron en una etapa dominada por los representantes de Sudamerica.

Rostan sacó adelante una décima etapa que fue muy exigente, quedando en el lugar 49 de la general de las motos, por lo que se ubicó 39 en la general, a falta de sólo dos parciales para cumplir con su objetivo de completar su primer Dakar. Después de volver al vivac de Alula con su GasGas del equipo Xraids Extreme, destacó que “falta menos que antes. Fue un parcial duro, más que nada en la primera parte. Después de la recarga de combustible busqué andar más rápido”,

Carlos Sainz, terminó 25, perdió mucho tiempo y Sebastien Loeb, quedó 16, lo aprovechó para achicar la diferencia con el líder de la general de los autos en la 46 edición del Rally Dakar, por lo que se espera una undécima y penúltima etapa apasionante, que bien puede ser decisiva para definir el título en la mítica prueba, porque la diferencia es de 13m 22s. El parcial quedó para un sorprendente Guerlain Chicherit, en un impecable trabajo después de superar a Brian Baragwanath y Benediktas Vanagas. Más atrás, Eugenio Amos, Romain Dumas, Matthieu Serradori, Juan C. Yacopini, el único argentino en esta categoría, Cristian Baumgart, Martín Prokop y Guillaume De Mevius.

Ricky Brabec prevaleció en la décima etapa del Dakar, se afirmó como líder de la categoría de motos y quedó a un paso del título después de una impecable demostración en un parcial en el que los hermanos Benavides volvieron a estar en el selecto Top 10. Luciano se ubicó sexto y Kevin quedó octavo, por lo que ambos siguen lejos de los líderes, pero no se entregan y se ilusionan con un batacazo en la undécima etapa que promete ser tremenda. En el lugar 15 finalizó Diego Llanos.

Manuel Andújar volvió a lucirse con su trabajo y eso fue decisivo para conseguir una nueva victoria en la décima etapa, ratificando que es el principal candidato a conquistar el Dakar en la categoría cuatriciclos, en la que aventajó a Alexandre Giraud y sacó un par de minutos más de ventaja antes de encarar la parte decisiva. Están separados por 8m 51s, una diferencia que no garantiza nada por la exigencia que se espera en los dos capítulos que restan para el cierre de la prueba.