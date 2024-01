ROSTAN, A UN PASO DE COMPLETAR EL DAKAR

Santiago Rostan está comprobando lo que es el verdadero Dakar, por lo que a una etapa de completar su primera experiencia desembarcó en el vivac de Janbu, donde se cerrará la prueba, muy emocionado después de un tremendo esfuerzo que le permitió quedar a un paso de cumplir su objetivo en la legendaria travesía, la más extrema del mundo, y destacó que“tengo una gran felicidad, sólo quería terminar”, por lo que está cerca de hacer historia en la categoría de motos.

Rostan encaró su estreno en el legendario Dakar con una misión como era la de poder completar todo el recorrido, mucho más exigente que en las pasadas ediciones desde que la prueba empezó a cumplirse en Arabia Saudita y está muy cerca de cumplir con su misión después de un impecable trabajo en cada uno de los parciales, más que nada por tratarse de un novato que tuvo que realizar muchos sacrificios para poder estar entre los protagonistas y escribir su historia.

“El parcial tuvo piedras para hacer dulce, me parece que demasiadas, por lo que fue muy dura, una locura. Encima el físico aporta poco porque se siente mucho el desgaste desde el comienzo de la prueba”, destacó Rostan ni bien llegó con la GasGas del equipo XRaids Experience al vivac de Yanbu, donde se disputará la última etapa de la prueba, en la que intentará completar su sueño de participar en el Dakar, donde su principal misión era poder cumplir con el recorrido.

“Todos vienen a buscar un resultado, en mi caso es completar mi primer Dakar, después tendré la posibilidad de encarar otro desafío. Fue una etapa durísima, con muchos participantes que se quedaron tirados”, aseguró uno de los dos regionales que encaró el desafío en Arabia Saudita. Completó la etapa que unió a Alula con Yambu en el lugar 49, por lo que está 38 en la general de las motos que lidera Ricky Brabec, 26 en la categoría Rally 2 y octavo entre los que debutantes.

David Zille, el otro regional que participa en el Dakar, después de su tercer lugar en la décima etapa no pudo repetir, aunque se dio el gusto de completar el penúltimo parcial en el que quedó en el lugar 16. Con el Can Am del South Racing, tendrá la posibilidad de ganar una etapa en esta nueva versión de la mítica prueba, la más extrema del mundo, para tratar de sumar la segunda victoria después de la conseguida en la pasada edición, lo que sería muy bueno después de tantas complicaciones que no le permitieron pelear adelante.