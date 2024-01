UN BARRIO DE NEUQUÉN NO TIENE AGUA HACE 6 DÍAS, EN PLENA OLA DE CALOR

En un dramático llamado de auxilio, los vecinos del loteo social ubicado detrás de la cancha de Maronese en Neuquén, denuncian que desde hace 17 años tienen problema con el abastecimiento de agua y puntualmente hace 6 días no tienen “ni una gota de agua” en plena ola de calor con temperaturas que llegan a los 40°.

Los vecinos aseguran que la situación se ha vuelto crítica en estos últimos días y aseguran que no han tenido respuestas a la situación ni por parte del EPAS, ni por la municipalidad. Una vecina afectada expresó su angustia: “Hace 17 años que estamos como las lagartijas con las temperaturas tan altas y sin una gota de agua. El EPAS no se hace cargo de nada, y el municipio menos, parece que son barrios que no dan votos y no hacen inversiones”.

La desesperación se intensifica al saber que llevan seis días sin agua, afectando gravemente la calidad de vida de los habitantes, muchos de los cuales, según aseguran, enfrentan problemas de salud.

“Pedimos a quien tenga un poquito de corazón que por favor nos den una respuesta. Hay gente con graves problemas de salud, gente con cáncer, gente con problemas renales. Les pedimos a la Defensoría del Pueblo si nos puede dar una mano porque los calores son terribles y sin agua”, imploró la vecina afectada en un video viralizado.

