ARGENTINA SE QUEDÓ SIN EL MUNDIAL DE MOTOGP EN TERMAS

Lo que fue un rumor se convirtió en realidad esta mañana, cuando se confirmó la cancelación de una nueva edición del Gran Premio de MotoGP de Argentina que estaba programado para disputarse entre el 5 y 7 de abril en el autódromo de Termas de Río Hondo, correspondiente a la tercera fecha del Mundial que no será reemplazado, por lo que el certamen contará con una prueba menos de acuerdo a lo anunciado por la FIM, la Asociación de Equipos y Dorna, responsable de los derechos de la categoría.

La prueba que se disputaba en Argentina era una de las más destacadas en el Mundial de MotoGP y se había convertido en un clásico debido a la gran convocatoria de aficionados, realizándose en el circuito de Termas desde hace mucho tiempo, salvo las ausencias obligadas durante las restricciones implementadas durante la pandemia de Coronavirus, por lo que representará una baja muy importante para el afamado certamen y que no será reemplazada por cuestiones de logística debido al poco tiempo para su realización desde que se confirmó su baja.

La tercera fecha del certamen, programada para cumplirse entre el 5 y 7 de abril, no se realizará “debido a que el promotor del espectáculo no puede garantizar los servicios necesarios para que la prueba se cumpla en el nuevo certamen de acuerdo a los lineamientos de MotoGP”, destacó Dorna a través de un breve comunicado en el que se confirmó la cancelación, agregando que la prueba no será reemplazada por lo que el Mundial quedará con 21 pruebas, y que espera volver a Termas.

En el comunicado que informa la cancelación del espectáculo, la organización de Argentina señaló que la baja se debió a “la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el Instituto Nacional de Promoción Turística, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, que son de carácter esecial para la realización de una prueba por el Mundial. Lamentamos los inconvenientes ocasionados a los verdaderos protagonistas, como son los aficionados”.

En el citado comunicado, los organizadores del frustrado Gran Premio de Argentina destacaron su solidaridad con “el fuerte impacto que sufrirán las economías regionales de Termas y alrededores, donde en cada prueba por el MotoGP miles de argentinos participaron como proveedores de bienes y servicios del espectáculo”. En definitiva, de tres pruebas por el Mundial de diferentes categorías, dos se cancelaron, la otra fue el Superbike en San Juan, y sólo se mantuvo el MXGP en Villa La Angostura, lo que resalta el compromiso de los responsables de su realización y del gobierno de Neuquén, para la octava edición que se disputará el 9 y 10 de marzo, con la promesa de reunir a una gran cantidad de aficionados.