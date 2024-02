SIN RESPUESTAS, LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE NEUQUÉN LEVANTARON EL ACAMPE DE CASA DE GOBIERNO

En un giro de los acontecimientos, las organizaciones que mantuvieron un acampe durante cuatro días en las puertas de la Casa de Gobierno de Neuquén, han decidido levantar la medida aunque no obtuvieron respuestas satisfactorias por parte del gobierno respecto a sus reclamos.

“La falta de pago del mes de diciembre, la continuidad laboral, el pago de programa provinciales, la situación de comedores, merenderos y del camión garrafero sigue sin solución”, aseguraron en un comunicado de prensa.

Además, acusaron al gobierno de dedicarse a una operación mediática y de difamación. Es que el ministro de Trabajo y Desarrollo Social, Lucas Castelli, aseguró que las organizaciones habían cobrado millones de pesos que aún no habían justificado. “El Ministro no presentó ninguna prueba de sus dichos y no lo podrá hacer porque son todas injurias”, sostuvieron.

En el comunicado también negaron haber rechazado ofertas de empleo concretas por parte del gobierno provincial, argumentando que nunca se les presentaron y que las hipotéticas oportunidades eran limitadas a solo 150 personas. “El gobierno buscó durante los últimos días negociar con las organizaciones por separado ofreciendo puestos de forma punteril. Esto, con el claro objetivo de dividir”, explicaron.

En un llamado a la urgencia, las organizaciones buscan que el gobierno las convoque a una reunión, advirtiendo que, de no ocurrir, retomarán medidas de protesta aún más contundentes, a ser discutidas en asambleas internas.

Neuquén, 2 de febrero de 2024