SENILLOSA SERÁ LA SEDE DEL ESTRENO DEL RALLY NEUQUINO

Después de una pausa de muchos años, Senillosa volverá al Rally Neuquino después que esta mañana se confirmara que será sede de la primera fecha de la nueva edición del convocante certamen que se disputará entre el 8 y 10 de marzo en reemplazo de la clásica prueba de Aluminé, que sorpresivamente se bajó y puso en duda el comienzo de la actividad de una de las categorías más importantes que tiene, por la cantidad de participantes, el automovilismo en la región.

No hay dudas que todo se complicó cuando no se pudo continuar con lo que estaba planificado desde hace tiempo, pero ese contratiempo no hizo más que redoblar los esfuerzos para primero garantizar la fecha de realización del estreno del Rally Neuquino y después asegurarse un lugar que en algún momento fue parte del certamen, por lo que será un regreso muy importante como para garantizar una gran convocatoria de participantes entre las diferentes categorías.

El anuncio recién se realizó después de terminar el relevamiento de los caminos que se utilizarán para el esperado estreno del Rally Neuquino. El presidente de Appryn-Sur, Bruno Campos, y el intendente de Senillosa, Lucas Páez, fueron los responsables de realizar la presentación en sociedad de la primera fecha del certamen, que estuvo en duda el tiempo que demandó las negociaciones debido a la baja de Aluminé, que fue sede de la inauguración durante mucho tiempo.

Campos, en la presentación que se realizó esta mañana, destacó que “valoramos la iniciativa de Lucas Paez, el intendente de Senillosa, que asumió el desafío que le propusimos y que confió en la propuesta del Rally Neuquino, por lo que esperamos que esta ciudad sea sede del estreno del certamen por mucho tiempo, como lo fue en alguna oportunidad”. Agregó que el recorrido de la primera prueba del certamen se armó pensando en el bolsillo de los participantes.

La prueba en Senillosa, que fue sede del estreno del Rally Neuquino hace 14 años, contará con dos etapas, la primera con un par de tramos de velocidad, uno de 16,30 kilómetros y otro de 15,50 kilómetros, y la segunda con cuatro, lo que promete una gran exigencia para los participantes en el comienzo de un certamen que volverá a su clásico formato para dejar de lado los playoffs, que se implementó el año anterior y que generó mucho suspenso en la definición, aunque no le gustó a varios de los participantes, por lo que se modificó. Para lograr el título uno de los requisitos será participar en las dos últimas fechas.