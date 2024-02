EL PALACO REY SIGUE SIENDO EL REY DEL SUPERCROSS DE VERANO

El interminable pero vigente Osvaldo Palaco Pérez encaró la definición sabiendo que tenía todo a favor para retener el título, hizo todo bien y con su segundo lugar en la final de la última fecha le sobró para consagrarse en la 28 edición del supercross de verano que se cerró anoche en el circuito de La Barda, en Neuquén, con un notable espectáculo en el que hubo una tremenda cantidad de participantes y muchos aficionados, ratificando que sigue siendo el deporte más convocante de la región.

Pérez era candidato al título desde antes de comenzar el certamen y lo ratificó con su victoria en la primera fecha, no tuvo el rendimiento esperado por algunas complicaciones en la segunda y se tomó revancha en la tercera, que fue decisiva para encarar el cierre con la tranquilidad que le dio estar adelante en la categoría principal y con una interesante diferencia con sus principales rivales, aunque no era decisiva, por lo que hizo un gran trabajo y prolongó su reinado.

Luciano Righi se convirtió en la principal figura que tuvo el cierre del supercross de verano en MX1, lo que le permitió lograr la victoria que se le negó en las pruebas anteriores, pero no le alcanzó para sacarle el reinado al Palaco Pérez, quien quedó como escolta y cumplió con su misión de mantener su reinado en la categoría principal, a pesar de no estar en su plenitud física. Tercero se ubicó Pablo Galletta, otro de los candidatos que dejó todo, pero no pudo estar adelante.

Miguel Matthews prevaleció en una apasionante definición en MX1B, donde logró la victoria que necesitaba para conseguir el título después de superar a Gonzalo Paravano. En el tercer lugar en el cierre quedó Gianfranco Benatti. En MX2 triunfó Luciano Richmond en un impecable trabajo, luego de superar a Ethan Benavídes, quien relegó a Máximo Tomini, dueño de las dos primeras pruebas del certamen, y eso alcanzó para lograr el título en un cierre cargado de suspenso.

Gerardo Ríos no tuvo contra en su esperado regreso al supercross de verano en master A, donde terminó invicto después de imponerse en las cuatro pruebas y demostrando que mantiene su vigencia; Cristian Morini se consagró en master B; Horacio Elissetche fue implacable en master C, siendo imbatible; Fátima Venialgo se consagró en damas; Agustín Paz se impuso en MX Intermedia; Benjamín Paz, en 85 cc.; Tiziano Sepúlveda, en 65 cc., y Sebastián Mandrini, en 50 cc.