ALLEN SERÁ LA SEDE DE LA PRIMERA FECHA DEL RALLY REGIONAL

Después de interminables negociaciones, que se extendieron más de lo imaginado en un principio, se confirmó que el Rally de Allen, que se disputará entre el 5 y 7 de abril, será la primera fecha del Regional, que si bien no definió todo su certamen tendrá una nueva edición de la emblemática Vuelta de la Manzana, que es una de las pruebas más importantes que tiene el automovilismo en Argentina y que se convertirá en la más convocante por todo lo que representa.

No hubo muchas precisiones acerca del formato que tendrá el histórico Rally Regional, salvo la fecha y la sede para el estreno, por lo que se espera que en breve se defina si seguirá con lo clásico y conocido o si probará con un cambio, por caso dos, lo que permitiría que los participantes que no puedan estar de movida o de presentarse en todas las pruebas mantengan posibilidades de pelear por un título, porque está claro que será un gran desafío para todos reunir el presupuesto.

La intención es realizar un Apertura y un Clausura, de cuatro fechas cada una, pero resta la confirmación oficial que se espera se anuncie en breve, como para que los participantes puedan trabajar para ser parte del Rally Regional. Para el primero, la intención es que después del estreno en Allen, que volverá a ser parte del certamen después de su ausencia en la pasada edición, la categoría se presente en Bariloche, estaría junto con el Master, Regina o Cinco Saltos y Catriel.

El Clausura comenzaría con una nueva edición de la Vuelta de la Manzana, que por una cuestión económica, debido a los importantes costos que tiene, es muy probable que vuelva a compartir la prueba con el Rally Argentino en agosto, aunque para su definición todavía falta mucho tiempo. Luego se presentarían en Los Menucos, Cipolletti y Valle Medio, aunque habrá que esperar que se defina la sede del cierre del certamen, si es en el Alto Valle o en otro lugar.

En relación con el formato de las pruebas que tendrá el histórico Rally Regional, todo parece indicar que no habrá cambios y seguirá como es clásico con las dos etapas, que contarán con un par de tramos que se repetirán en cada una, excepción la Manzana, que es una prueba diferente al resto, y es difícil alguna novedad. En relación con las categorías, se confirmó que se dividirá el Grupo N-1, aunque no se anunció como se denominará la de los autos de 8 válvulas. El resto, no presentará novedades.