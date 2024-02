URCERA TERMINÓ TERCERO Y DE LA IGLESIA DÉCIMO EN EL ESTRENO DEL TC

José M. Urcera se despachó con un notable trabajo en una prueba de locos y terminó en un valioso tercer lugar en la final en el comienzo de la nueva era del TC que se disputó en el autódromo de El Calafate, donde en su estreno Lautaro De la Iglesia se ubicó décimo y no pudo participar Juan C. Benvenuti debido a la rotura que sufrió su auto cuando promediaba la segunda tanda de entrenamientos. Después de varias penalizaciones por diferentes incidentes, se impuso Tobías Martínez. En el TC Pista no le fue bien a Joaquín Ochoa, quien lidió con toda clase de problemas.

Urcera, quien hizo un importante cambio con la misión de ser protagonista en el nuevo certamen, por lo que dejó el Torino con el que consiguió su primer título en la legendaria categoría y se pasó a Ford, no anduvo bien ni en los entrenamientos ni en la clasificación, en la que quedó muy lejos de los más destacados, y en su serie, aunque en la final se despachó con un notable trabajo que fue decisivo para terminar consiguiendo un resultado que en la previa aparecía como una misión muy complicada.

En su serie, Manu Urcera con el nuevo auto del equipo que lidera Emanuel Moriatis, quedó undécimo, por lo que comenzó la final desde el lugar 31. Apostó a un ritmo, escapó a los golpes y remándola fue avanzando hasta meterse entre los diez en el tramo decisivo de la prueba, aunque con todo lo que pasó en la última vuelta y después de su cierre, con numerosas penalizaciones y una exclusión, terminó tercero, un gran resultado que fue un premio a su trabajo.

No se quedó atrás De la Iglesia, en su primera presentación como titular en la categoría más importante que tiene el automovilismo en Argentina. Después de una serie en la que se ubicó décimo, empezó la final desde el lugar 29. Ganó y perdió hasta que terminó décimo con la Dodge que alista el Di Meglio Motorsport. El que no pudo participar fue Benvenuti, porque el Alifraco Sport no pudo reparar el Chevrolet que sufrió un duro golpe cuando participaba del segundo de los entrenamientos.

La victoria quedó para Diego Ciantini, pero fue penalizado por un toque a Marcos Landa. Heredó el triunfo Facundo Chapur, aunque su auto fue excluído en la técnica. En definitiva, Tobías Martíez, se enteró que se quedó con la primera final luego de la premiación, con un nuevo Torino. Lo escoltaron Gini, Urcera, Julián Santero, Mauricio Lambiris, Ricardo Risatti, Elio Craparo, Santiago Álvarez, Agustín Martínez y De la Iglesia. En el TC Pista se impuso Jeremías Scialchi y a Ochoa, en su estreno, le pasó de todo en su auto.