DOCENTES DE RÍO NEGRO SE SUMARON AL PARO NACIONAL: RECLAMAN POR SALARIOS Y CONDICIONES EDILICIAS

En medio de un paro nacional docente convocado por CTERA en reclamo de la Paritaria Nacional docente, por un urgente aumento salarial, por la restitución a las provincias de las partidas destinadas al FONID, conectividad, comedores escolares y fondo compensador, entre otras, los docentes de Río Negro se movilizaron para hacer oír sus reclamos.

Angie Lezcano, integrante de Unter señaló que se unieron al paro nacional por el ajuste que se está realizando tanto a nivel nacional como provincial: “Es un claro ajuste a nivel nacional y se está alineando a nivel provincial el gobernador Alberto Weretilneck”. La única propuesta del gobierno provincial para cerrar con las paritarias del año pasado fue un bono no remunerativo.

“A pocos días de tener que pagar la primer cuota del Plan Castello, el gobernador tiene que ajustar y ajusta por donde más duele, por lo trabajadores, por la gente que más necesita, tenemos comedores y merenderos acá en Cipolletti sin alimentos para darle a la gente y no hay precisiones para los comedores de las escuelas”, agregó la docente agremiada en Unter.

Respecto a las propuestas salariales recibidas, Lezcano aseguró que siguen siendo insuficientes: “Tenemos 49% en sumas no remunerativas y como siempre decimos eso desfinancia nuestra obra social, nuestro gremio, la jubilación. Y siguen sumando estás sumas fijas no remunerativas que no suman ni siquiera al sueldo. No hay una propuesta real y nosotros ya tenemos el sueldo bastante atrasado, desde noviembre del año pasado estamos cobrando el mismo sueldo, así que quedamos super desfasados en los porcentajes”.

Lezcano detalló también, que no sólo reclaman la falta de respuesta a las demandas salariales sino también las condiciones precarias en las que se encuentran las escuelas tras el receso: “Nosotros arrancamos el 14 de febrero y en poquitos días recorrimos los edificios y no teníamos ni un solo edificio en condiciones. Y uno peor que el otro sin gas, sin medidor, con paredes todas fisuradas, sin haber hecho lo mínimo que es limpieza de tanques, desmalezamiento, fumigación. Los compañeros arrancaron sin tener las escuelas en condiciones”, lamentó Lezcano.

La represnetante de los docentes cipoleños indicó que también hay problemas con el transporte para los alumnos.”No hay precisión del transporte para escuelas rurales. Por ejemplo, de 130 estudiantes de una escuela van a poder subir 7 porque las familias tienen que estar prácticamente en la indigencia para poder subir los chicos al transporte. En la escuela especial tampoco quieren poner transporte”*, expresó Lezcano con indignación. “Los recortes son siempre en educación y salud”, cerró.

En este panorama, el inicio del ciclo lectivo sigue en riesgo. Esta semana habrá plenario de secretarios de Ctera y también un Congreso de Unter en Jacobacci donde se definirán los siguientes pasos de la protesta.

Río Negro, 26 de febrero de 2024