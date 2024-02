ALLEN Y BARILOCHE ESTÁN EN EL RALLY REGIONAL, PERO HAY TEMAS POR DEFINIR

Si bien están confirmadas las pruebas de Allen y Bariloche, quedan temas importantes por resolver para la próxima edición del Rally Regional como si el certamen continuará con su formato tradicional o se realiza un cambio, con la realización de un Apertura y un Clausura, más la definición de los títulos a través de un Absoluto que podría ser un atractivo para los participantes, debido a lo cual se espera en breve una definición para realizar el anuncio oficial que es esperado.

En una época muy complicada por el tema económico, cada paso se tiene que estudiar muy bien, aunque no hay dudas que las definiciones acerca del futuro del histórico Rally Regional se prolongó más de lo imaginado, por lo que todo indica que habrá novedades en breve porque se tendrá que confirmar tanto el cronograma de pruebas como el formato del nuevo certamen en el que se espera reunir a una interesante cantidad de participantes entre las diferentes categorías.

Hasta el momento sólo hay dos pruebas que están confirmadas. El estreno será el 5, 6 y 7 de abril en Allen, que supo ser un clásico en el Rally Regional, que estuvo ausente el año último y que regresará para ser sede de la primera fecha, con todo lo que eso representa. La segunda, de acuerdo a lo anunciado, se disputará el 3, 4 y 5 de mayo en Bariloche, para repetir la última presentación que fue todo un suceso muy varios motivos, como el recorrido y la cantidad de participantes.

Si bien no hubo definiciones por parte de la AVGR, que tiene a su cargo la organización y contralor deportivo del Rally Regional, como de la Federación Once, se mantienen las gestiones para que en Bariloche en forma paralela se dispute una nueva edición del Master que este año por el tema económico no se pudo realizar en San Luis, por lo que surgió la posibilidad de realizarlo en la ciudad lacustre y que permitiía reunir a unos cuantos participantes como refuerzos.

En relación con el formato del certamen, sigue firme la intención de realizar un cambio, programando un Apertura y un Clausura, de cuatro fechas cada uno. Quedaría por resolver los puntos que recibirían los ganadores porque los títulos en todas las categorías se definirían a través de un Absoluto. Después de tantos años con lo clásico, estaría muy bueno una modificación, porque puede resultar un atractivo extra tanto para los participantes como los equipos y aficionados.