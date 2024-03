WERETILNECK APUNTÓ CONTRA MILEI: “DEBEMOS DEFENDER A RÍO NEGRO DE LOS EMBATES NACIONALES”

Hoy fue la apertura del 53º período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Río Negro. Allí el gobernador Alberto Weretilneck se dirigió a los diputados. En su discurso, apuntó contra el gobierno del presidente Javier Milei. “Quiero convocarlos a la defensa de Río Negro, a la unidad provincial. Que no roben nuestros sueños: no permitamos que la Nación nos diga qué es lo que tenemos que hacer los rionegrinos y rionegrinas”, indicó.

En un discurso que apuntó claramente a la unidad provincial, Weretilneck subrayó la importancia del federalismo, preponderando el rol de las provincias para el funcionamiento de la Nación. En ese sentido, sostuvo que “las provincias no generamos el déficit nacional, no somos responsables del endeudamiento, no impactamos en el gasto público del país, por lo tanto no somos responsables de la debacle que atraviesa el país”.

Weretilneck en su clara línea contra el gobierno nacional resaltó que “todas las medidas nacionales tomadas desde el 10 de diciembre son en perjuicio de los más débiles, de los que dependen de una ayuda, de un salario o una jubilación”. “Estamos viviendo una nueva etapa, llena de agravios y decisiones que como Gobierno Provincial no compartimos ni avalamos”, sintetizó

Río Negro, 01 de marzo de 2024