VERSTAPPEN RATIFICÓ SU DOMINIO EN LA FÓRMULA 1

Nada cambió en el comienzo del nuevo Mundial de Fórmula 1 porque el tricampeón Max Verstappen consiguió esta tarde categórica victoria con su flamante Red Bull en el circuito de Sakhir, en Barhein, donde no tuvo contras después de lograr la pole en la clasificación y dejó en claro que tiene intenciones de continuar con su dominio en la categoría, donde busca el cuarto título en fila en su notable campaña por lo que sus rivales tendrán que trabajar mucho para poder presentarle pelea.

Verstappen, después de quedarse con la pole 33 en su campaña en la Fórmula 1, no tuvo complicaciones en la largada y no le dio posibilidades a sus rivales, por lo que no sorprendió que muy rápido sacar una diferencia importante con su escolta George Russell, quien con su Mercedes dio cuenta de Charles Leclerc, con una de las Ferrari, muy complicado en la primera parte de la prueba y sin posibilidades de poder presentar pelea como esperaba en la previa a la prueba.

Leclerc resignó otros dos lugares porque fue superado por Sergio Checo Pérez, con el restante Red Bull, y Carlos Sainz, su compañero en el equipo Ferrari. Más atrás, Logan Sargeant, con uno de los Williams, sufrió un despiste que motivo una bandera amarilla en el primer sector del circuito en una primera parte de la prueba que no entregó otros novedades y en la que Verstappen se dedicó a sacar una gran diferencia para poder ingresar a boxes para cambiar los neumáticos de su auto.

Después de pasar por boxes, Verstappen se mantuvo adelante con autoridad, escoltado por su compañero de equipo Checo Pérez en un interesante trabajo, al tiempo que Sainz se metió en el tercer lugar, luego de tener que lidiar para superar a Russell, quien tampoco pudo con Leclerc buscando tomarse revancha de su mal comienzo en la prueba, pero sin posibilidades de ser uno de los candidatos a la victoria, lo que era suobjetivo antes del estreno del certamen en Barhein.

En el cierre, Verstappen se dedicó a completar un trabajo soñado que le permitió quedarse con la pole en la clasificación, lograr la victoria después de dominar de principio a fin y de conseguir el récord de vuelta. Lideró el 1-2 de Red Bull, porque fue escolta por Checo Pérez. Más atrás, Sainz, quien cumplió una destacada tarea, convirtiéndose en uno de los principales protagonistas de la prueba; Leclerc, ambos con las Ferrari; Russell; Lando Norris, con un McLaren; Lewis Hamilton, con Mercedes; Oscar Piastri, con el restante McLaren; Fernando Alonso, y Lance Stroll, los dos con Aston Martin.

CLASIFICACIÓN

1. Max Verstappen Red Bull

2. Sergio Pérez Red Bull

3. Carlos Sainz Jr. Ferrari

4. Charles Leclerc Ferrari

5. George Russell Mercedes

6. Lando Norris McLaren

7. Lewis Hamilton Mercedes

8. Oscar Piastri McLaren

9. Fernando Alonso Aston Martin

10. Lance Stroll Aston Martin

11. Guanyu Zhou Sauber

12. Kevin Magnussen Haas

13. Daniel Ricciardo Racing Bulls

14. Yuki Tsunoda Racing Bulls

15. Alexander Albon Williams

16. Nico Hülkenberg Haas

17. Estéban Ocon Alpine

18. Pierre Gasly Alpine

19. Valtteri Bottas Sauber