PALOMEQUE LOGRÓ LA VICTORIA EN EL COMIENZO DEL RALLY NEUQUINO

Martín Palomeque tuvo su oportunidad y la aprovechó para lograr esta tarde la victoria en el Rally de Senillosa, la primera fecha del convocante certamen neuquino que tuvo una gran exigencia, en la que apenas poco más de la mitad de los participantes pudieron completar las dos etapas, con otras figuras destacadas como fueron Claudio M. Bisanti: Damián Di Bartoli; el múltiple campeón Gustavo Rojas, quien sigue coleccionado triunfos, y Claudio Bustos, aunque hubo otros que estuvieron en gran nivel.

Más duro no pudo ser el comienzo que tuvo Rally Neuquino, que en la previa armó una prueba que parecía tener un diagrama sencillo, pero que terminó siendo muy exigente, lo que motivó que varias de las principales figuras del certamen no pudieran completar las dos etapas y eso fue decisivo para que en algunas de las categorías fueran muy pocos los que estuvieron en el final, por lo que el estreno no hizo más que ratificar su convocatoria, aunque con muchos abandonos.

Palomeque asumió el liderazgo de la prueba cuando se disputaba el segundo tramo de la etapa decisiva y se fue derecho a la victoria, tanto en la general como en su categoría. Completó la exigencia con un tiempo de 1h 06m 12s 9/10, aventajando a Claudio M. Bisanti, por 36s 2/10, y al múltiple campeón Gusty Rojas, por 49s 7/10. Más atrás quedaron Damián Di Bartolo, Claudio Bustos, Federico Fernández, Leandro Martínez, Roberto Raimondi, Javier Escuredo y Gabriel Bernales.

Palomeque se impuso en la Clase A-6, después de aventajar a Raimondi en una prueba en la que los otros participantes abandonaron. Di Bartolo hizo historia en el Rally Neuquino porque fue el primero que logró el triunfo en la flamante RC5, en la que fue escoltado por Pedro Skruta, Juan Lovagnini y Mario Villanueva, tres de los candidatos que tuvieron complicaciones. Bisanti ratificó su chapa de favorito en el Grupo N-2, en el que estuvo adelante de movida y se impuso con comodidad. Más atrás quedaron Bernales, Bavastro, Lautaro Angeloni, Horacio Marino y Omar Traballoni.

En el Grupo N-2 Light la victoria quedó para Bustos, seguidopor Fernández, Martínez, Néstor Skruta, Sergio Basile y Daniel Jerez. En la A-5 fue implacable Gusty Rojas, quien lideró la prueba desde el comienzo y fue implacable, dejando atrás a Escuredo y Daniel Arias. En la A-7 terminó con su sequía Claudio Simonelli. En el Grupo N-1 prevaleció Nicolás Ochoa después de aventajar a Matías Nimo, Nicolás Viviani, Claudio Criban y Damián Navarrete. En la A-1 prevaleció Ariel Figueroa,escoltado por Pablo Lobo, Sergio Tampanelli y Mariano Carabajal.

Foto gentileza Omar De los Santos

Tiempos rallyenvivo.com