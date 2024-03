DUTTO SE SUMA AL PEDIDO DE AUDIENCIA PÚBLICA POR CALF E IRÁ A LA JUSTICIA POR LOS ESCRACHES

La disputa entre los autoconvocados de CALF y la cooperativa no se detiene. Mientras diferentes grupos de vecinos juntan firma para conseguir una audiencia pública y poder derogar la ordenanza 14645. que establece el pago por parte de los socios de un plus por la deuda que la entidad mantiene con CAMMESA, los escraches a los referentes de agrupaciones de vecinos no se detienen.

En esta oportunidad, el blanco de los anónimos fue Juan José Dutto, ex concejal de la ciudad y defensor del Pueblo. A través de “flyers” y videos, desde una cuenta anónima, “escracharon” a Dutto con cuestiones de su vida personal. Los que ya sufrieron los embates de Calf Activa, una cuenta a fin a la dirigencia de la cooperativa fueron Claudio Oseroff, Juan Carlos Galván, Silvana Genero, Liliana Tecker y Georgina Ñanco.

En declaraciones a La Carretera, Dutto sostuvo que no concuerda con la ordenanza, ya que consideró que fue muy poco discutida en el Deliberante. “No se puede involucrar a la comunidad pagando semejante cifra durante 8 años, en cuotas consecutivas y reajustables”, explicó el ex defensor del Pueblo. Agregó que “es una cuestión que debía resolver CALF con el Municipio, pero se pusieron de acuerdo para pagar la deuda de CAMMESA, pero lejos de hacerse cargo de la misma se la trasladan a la comunidad en general”. También se mostró en contra de la incorporación de la boleta del EPAS “porque corresponde a la provincia” y el ítem por el Complejo Ambiental Neuquén (CAN) “porque se cobra una cifra que no está presupuestada y tampoco hay proyecto ejecutivo”.

Tras las acusaciones anónimas, Dutto dijo que es muy probable que los escraches tengan que ver con su colaboración con los vecinos que se oponen a la ordenanza 14645. “En realidad no es la primera vez en este tiempo, nunca antes me pasó en más de 40 años de política y no es solamente a mí”, aclaró y consideró que “la forma de proceder de esta gente, ignoro quien es pero imagino, realmente es escandalosa cuasi mafiosa”. Aclaró que irá a la justicia porque “pretendo que se esclarezca esto y también saber de dónde vienen este tipo de cuestiones”.

En referencia a la audiencia pública, Dutto aseguró que la factura de CALF es un tema que “moviliza a toda la ciudad de Neuquén”. De acuerdo a la ordenanza 7778, el mecanismo de audiencia pública surge como un elemento más para intentar concientizar a la población y garantizar su participación. “Se puede convocar a todos los vecinos de la ciudad que tienen algo que decir sobre el impacto que tiene la ordenanza de CALF, también a especialistas, funcionarios del Ejecutivo y a las autoridades de la cooperativa”, detalló. El ex concejal de la ciudad manifestó su confianza en los ediles, que son quienes tendrán la última palabra, “porque saben que es cada vez más la gente que se moviliza y a fin de cuenta ellos deberían responder a la comunidad de Neuquén”.

Neuquén, 11 de marzo de 2024.