EL SINDICATO DE CAMIONEROS REALIZÓ CONTROLES A CAMIONES ARENEROS

El sindicato de Camioneros de Río Negro realizó, junto al Ministerio de Trabajo, un operativo de control en el cerro Tres Cruces, en la zona de Paso Córdoba. El objetivo fue constatar los residuos del suelo, documentación y medidas de seguridad de los rodados y las condiciones laborales de los choferes, explicó al móvil de La Carretera, Adrián Huenchumilla, secretario de Prensa y Comunicación del gremio.

“Están viniendo muchas empresas de otras provincias y por ahí no tienen la notificación que acá en Río Negro se trabaja a convenio, queremos que sea para todos igual”, expresó Huenumilla, quien atribuyó el arribo de empresas foráneas al “boom de la arena en la zona”.

El integrante del Sindicato de Camioneros aclaró que los camiones que llegan de otras latitudes son “empresas grandes de otras provincias, que por ahí no tienen trabajo, que vienen acá contratadas por YPF u otras operadoras”, por lo que desde el Sindicato de Camioneros les recuerdan que los trabajadores que vienen de afuera “tienen que cobrar lo mismo que cobra un chofer de la provincia de Río Negro”.

Con respecto a los controles que se vienen realizando de manera eventual, Huenumilla contó: “Primero se hace el control junto al Ministerio de Trabajo, hablamos con la operadora y si la empresa no está en condiciones no puede trabajar”, y remarcó que el objetivo es que sea igual para todos “porque si no nos rompen el mercado y los sueldos de los choferes. Resaltó que “hay empresas acá en la zona que pagan lo tienen que pagar”.

Un poco antes del 2020, en el intento por abaratar costos, las operadoras de Vaca Muerta comenzaron a realizar exploraciones para dejar de importar arenas silíceas. Tras los estudios realizados, la decisión para producir hidrocarburos de Vaca Muerta fue pasar de la importación, a la producción de Entre Ríos y Chubut. A estas dos se sumó Río Negro, que aunque cuenta con arena de menor calidad tiene como principal ventaja la cercanía a la zona de explotación.

Río Negro, 19 de marzo de 2024.